میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
دکتر محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت

فعالیت بانک رفاه کارگران کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی

بانک مرکزی با جدیت بسیار به دنبال افزایش نرخ کفایت سرمایه شبکه بانکی به بالای 8 درصد است. در حال حاضر این نسبت در بانک رفاه بالاتر از این رقم است و بهترین نرخ کفایت سرمایه را در بین بانک های دولتی و نیمه دولتی دارد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۷۳
| |
3 بازدید

فعالیت بانک رفاه کارگران کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمد پور با بیان این مطلب در دومین همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه در سال جاری افزود: در بانک مرکزی در حوزه نظارتی برخی بانک ها هستند که به واسطه تیم مدیریتی مجرب و با دانش، نسبت به فعالیت قانونمند و اثربخش آنها اطمینان کامل داریم و بانک رفاه از جمله این بانک ها است. 

دکتر محمدپور تصریح کرد: بانک رفاه کارگران در راستای اقدامات احتیاطی و دستورالعمل های بانک مرکزی همواره مراقبت های لازم را داشته و جلوتر از ما حرکت کرده است.

معاون تنظیم گری بانک مرکزی در پایان گفت: بانک رفاه به خوبی توانسته ضمن حمایت از برنامه های حمایتی سازمان تامین اجتماعی، کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه کارگران بانک مرکزى دکتر محمدپور
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cqb
tabnak.ir/005cqb