مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «هر ریالی که بانک مرکزی بدون پشتوانه در جامعه تزریق می‌کند، ‌هشت ریال تمام می‌شود. یعنی هشت ریال به نقدینگی کشور اضافه شده و در اقتصاد می‌چرخد و اثرش ضربدر چند می‌شود. خلق پول یکی از عوامل مهم در افزایش نقدینگی کشور است. میزان خلق پول در کشور حدود ده هزار میلیارد تومان است. یعنی هر روز صبح که شب می‌شود، ده هزار میلیارد تومان جدید وارد سیستم می‌شود و در نهایت خروجی این اتفاقات، رشد نقدینگی است.» اظهارات طغیانی را می‌بینید و می‌شنوید.