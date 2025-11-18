عکس: بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه با مشارکت تعدادی از دیپلماتهای خارجی مقیم ایران از امروز ۲۷ آبان تا ۳۰ آبان در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه میزبان علاقهمندان است. بازارچه دیپلماتیک (خیریه) با حضور جمعی از فعالان برتر در حوزه صنایع دستی، پوشاک، طلا و زیور آلات، مواد غذایی و شیرینیجات و... در حال برگزاری است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.