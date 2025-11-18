عکس: بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه

بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه با مشارکت تعدادی از دیپلمات‌های خارجی مقیم ایران از امروز ۲۷ آبان تا ۳۰ آبان در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه میزبان علاقه‌مندان است. بازارچه دیپلماتیک (خیریه) با حضور جمعی از فعالان برتر در حوزه صنایع دستی، پوشاک، طلا و زیور آلات، مواد غذایی و شیرینی‌جات و... در حال برگزاری است.