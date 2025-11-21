یک مدرسه در نزدیکی تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی وجود دارد که در آن به نوجوانان اسرائیلی خواندن، نگارش، و گویش به زبان فارسی آموزش داده می‌شود. این دانش‌آموزان دبیرستانی که در کلاس درس زبان فارسی دبیرستان بن‌گوریون در اسرائیل شرکت کرده‌اند، می‌گویند که این کار می‌تواند بخت آنها را برای انجام کارهای ارزشمند اطلاعاتی به عنوان بخشی از دوران سربازی اجباری‌شان پس از فارغ‌التحصیلی، افزایش دهد.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، با گذرنامه‌های رسمی این امکان فراهم نیست که بتوان از مرزهای ایران عبور کرد پس چاره در گذر واژه هاست. در دنیای بی‌مرز نقاب به صورت با هویت‌های نامحدود و جعلی کار را در بیاورند و شکارهای خود را بین واژه‌ها برگزینند و نیش جاسوسی را تزریق کنند.

بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، آموزش زبان فارسی توسط یگان جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی برای توسعه حملات سایبری و فعالیت های خرابکارانه به هر شیوه ای افزایش یافته است.

رئیس بخش سیگنال‌های اطلاعاتی ارتش اسرائیل، می‌گوید پس از جنگ اخیر با جمهوری داسلامی ایران، تل‌آویو به این نتیجه رسیده‌ که فناوری نمی‌تواند جایگزین درک انسانی از ظرافت‌های زبانی شود.فراگیری زبان فارسی و نفوذ با این زبان می تواند در شنود اطلاعاتی از کادر نظامی ایران کمک کند.



از کلاس درس تا اتاق شنود

آموزش زبان فارسی در واحد 8200 رژیم صهیونیستی وظیفه رسوخ در روح زبان فارسی را دارند. فارسی آموزان به استخدام اداره اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی درمی آیند و ازاین مهارت علیه ملت ایران استفاده می کنند.وفارسی آموزان اداره ارتش رژیم صهیونیستی با گذراندن آموزش های مداحی، سینه زنی ،زیارت عاشورا و ... و ارائه آن در فضای مجازی و پیام رسان ها تلاش زیادی در جذب جوانان فریب‌خورده می‌کنند تا اهداف ضد ایرانی خود را از این طریق به آنها دیکته کنند.

تاسیس مرکز مطالعات ایران شناسی در دانشگاه‌ها به‌ویژه مرکز مطالعات زبان فارسی در دانشگاه حیفا به ریاست مئیر عزری سفیر سابق رژیم صهیونیستی در زمان پهلوی در ایران که ریاست آن را به‌عهده دارد مدیریت می شود.

پایه و توسعه این مرکز مطالعاتی وتامین منابع مالی آن را رژیم اسرائیل بعهده ندارد بلکه توسط منابع شخصی مئیر عزری مدیریت و پرداخت می‌شود.

اسرائیلی‌ها زبان فارسی را یاد می‌گیرند، حتی بلدند به فارسی آواز بخوانند و به طرف مورد نظر القا کنند که فارسی و ایران را دوست دارند و می توانند ترانه های ایران را مثل خود شما بخوانند: یه دلم میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم... . جالب است نه؟!

تکرار جملات و واژه های زبان فارسی مثل (اینجا همه چیز خر تو خره اینجا همه چیز درهم و برهم شده) و نمونه این جملات قرابت و نزدیکی را به طرف مورد اغفال خود یاد آور می کند تا از حس ایران دوستی برای استیلا استفاده کند.این جملات دراداره آموزش زبان فارسی در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل به کرات بیان می شود که ایرانی ها وقتی این جملات را بیان میکنند مفهومش این چنین است.

فارسی‌آموزان؛ سربازان سایبری جنگ نرم علیه ایران

سطحی ترین و ساده ترین کاربرد صفحات زبان فارسی توسط فارسی آموزان اسرائیلی اداره می شود.باید برای تاثیرگذاری در بین مردم ایران فعالیت زیادی کرد تا بتوان با زبان فارسی به سادگی حرف ها و صحبت ها را به مردم رساند و آنها را تحت تاثیر قرار داد.

مدرسه‌ای که برای نفوذ در ایران فارسی می‌آموزد

حنا جهان‌فروز یک خواننده و آموزگار اسرائیلی متولد ایران، در دبیرستان بن‌گوریون در پتاح تیکوا، خارج از تل‌آویو در اسرائیل، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد.



دانش‌آموزان دبیرستان بن‌گوریون در اسرائیل هر دو هفته در حدود پانزده واژه را حفظ می‌کنند تا به این ترتیب در پایان این دوره دو ساله بتوانند مکالمات ابتدایی را به زبان فارسی انجام دهند.

یک‌نشریه اسرائیلی در گزارشی مشروح از تلاش جدی رکن اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی برای جذب جوانان ایرانی‌الاصل مقیم اسرائیل به واحد شنود ارتش این کشور خبر داد.

وب‌سایت خبری «وای‌نت» وابسته به روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونوت می‌گوید اطلاعات ارتش اسرائیل همزمان با تشکیل دوره‌های آموزش زبان فارسی به سربازان اسرائیلی به دنبال جذب جوانان خانواده‌های ایرانی‌الاصلی است که به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند.

کلید جدید اسرائیل برای شنود ایرانیان

در این گزارش آمده است که رکن اطلاعات ارتش اسرائیل برای تقویت واحد شنود خود گام‌های تازه‌ای برداشته و بر شمار سربازانی که دوره‌های زبان فارسی و عربی را می‌گذرانند افزوده است.

دوره آموزش زبان فارسی در ارتش اسرائیل عمدتا با تکیه بر اخبار و گزارش‌های سیاسی روز ایران انجام می‌شود؛ گزارش‌های روزانه صداوسیمای جمهوری اسلامی، به‌ویژه شبکه «خبر» سیما در مورد فعالیت‌ها و گفتارهای روزانه مقام معظم رهبری و مسعود پزشکیان تا ارسال «ماهواره‌های ایرانی به فضا». اما گزارش‌های اجتماعی و حتی ورزشی ایران نیز در این دوره مورد توجه است.

در این گزارش از قول یک افسر زن اسرائیلی که سرهنگ دوم «الف» معرفی شده آمده است: «نیروهای ما در صحنه عمل، بدون داشتن اطلاعات کافی، حتی با مجهزترین دستگاه‌ها نیز قادر به پیشروی نخواهند بود».

سرباز ۲۰ ساله‌ای که او هم با حرف «الف» معرفی شده می‌گوید هنگام مهاجرت والدینش از ایران به اسرائیل فقط دو سال و نیم داشته و فارسی را تنها در محاوره‌های بسیار معمولی والدینش شنیده است. او می‌گوید که تنها پس از ۱۲ هفته در دوره آموزش زبان فارسی ارتش، به سطحی بالاتر ارتقا یافته است.

به گفته این سرباز اصلا ایرانی، ابتدای ورودم در ارتش اسرائیل می‌خواستم به واحدهای جنگی بروم، اما پس از مشورت با دیگران به این نتیجه رسیدم که از طریق واحد اطلاعات می‌توانم خدمت مهم‌تری به اسرائیل بکنم.

واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل و مأموریت نفوذ با واژه‌ها

فارسی آموزان اداره اطلاعات رژیم صهیونیستی در واحد8200فارسی را چنان با شور و شوق آموزش می‌بینند که خارج از سرزمین های اشغالی هم به فارسی فکر می‌کنند، حتی در زمین ورزش.»

ارتش رژیم صهیونیستی جستجو برای جوانانی را که بتوانند در امور مربوط به زبان عربی به آن یاری دهند از مقعطع راهنمایی مدرسه شروع می‌کند، و آموزش و پرورش اسرائیل ارتش این کشور را در مورد دانش‌آموزانی که واحدهای عربی را گذرانده‌اند به‌روز می‌کند، اما جستجوهای ارتش برای یافتن جوانانی که به امور مربوط به زبان فارسی کمک کنند با سختی بسیار همراه است.

اکثر جوانانی که وارد دوره آموزش زبان فارسی ارتش اسرائیل می‌شوند، ابتدا در سطح «صفر» هستند، اما دوره به‌شدت فشرده آنان در طول شش ماه، روزانه از هشت بامداد تا ده شب، ادامه دارد، و شامل دختران و پسران است.سربازان در پایان این دوره وارد نیروی موسوم به ۸۲۰۰ می‌شوند، و سربازان باتجربه‌تر راهنمای آنان در طول دوران ارتش خواهند بود.به گفته ناظران امور ایران در اسرائیل، دلیل نیاز گسترده نیروهای اطلاعاتی و ارتش اسرائیل به خدمت کسانی که فارسی بدانند از شدت گرفتن نبرد سیاسی اسرائیل و ایران در سال‌های اخیر ناشی می‌شود.

«شین بت»، تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، نیز چندی پیش علنا برای نخستین بار اقدام به انتشار آگهی در روزنامه‌های پرتیراژ اسرائیل برای جذب فارسی‌زبانان کرد. برخی مقامات اسرائیلی پیشتر اذعان کرده بودند که برای به خدمت گرفتن افرادی که به فارسی امروزی تسلط داشته باشند در اسرائیل با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو شده‌اند.

از سوی دیگر برخی از خانواده‌های یهودی - ایرانی مقیم اسرائیل به دلایل مختلف نمی‌خواهند که فرزندشان در اموری که به عرصه اطلاعاتی مربوط می‌شود همکاری داشته باشد.

وقتی زبان فارسی ابزار جنگ اطلاعاتی می‌شود

ناظران امور ایران در اسرائیل همچنین می‌گویند که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و نیز سپاه پاسداران ایران نیز در سال‌های اخیر متقابلا اعراب اسرائیلی و یا فلسطینی‌هایی را که به زبان عبری مسلط هستند بیشتر به خدمت گرفته‌اند، و حتی در مواردی از همکاری برخی یهودیان مقیم ایران که به عبری آشنایی دارند با نهادهای اطلاعاتی و نظامی ایران سخن رفته است.

یک منبع اسرائیلی فاش کرد که واحد اطلاعاتی ارتش این رژیم جذب نیرو برای آموزش زبان و فرهنگ فارسی را افزایش داده است.

روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» اعلام کرد، مدرسه زبان یگان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی «آمان» بر اساس نیازهای امنیتی و تحولات منطقه‌ای برنامه‌های فشرده‌ای را برای آموزش زبان‌های فارسی و همچنین عربی به گویش یمنی به نظامیان خود آغاز کرده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای رژیم صهیونیستی در کنار یادگیری زبان، به درک عمیق‌تر فرهنگ و طرز تفکر ایرانی می‌پردازند.

بازی خطرناک با فرهنگ و زبان ایرانی

یدیعوت آحارانوت افزود که کادر آموزشی در این مدرسه متشکل از حدود ۸۰ نفر است که شامل مدرسان زبان، افسران، کارمندان غیرنظامی ارتش رژیم صهیونیستی و همچنین سربازان می‌باشد.

نتیجه

تحولات اخیر در رویکرد رژیم صهیونیستی نسبت به ایران نشان می‌دهد میدان نبرد میان دو طرف دیگر صرفاً در عرصه نظامی یا سایبری خلاصه نمی‌شود، بلکه به سطح زبان و فرهنگ ارتقا یافته است. آموزش گسترده زبان فارسی در ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل، از مدرسه‌های متوسطه تا واحدهای تخصصی اطلاعاتی، پرده از راهبردی جدید برمی‌دارد که هدف آن نفوذ در لایه‌های اجتماعی و روانی جامعه ایرانی از طریق شناخت عمیق واژگان، نمادها و احساسات فرهنگی است.

رژیم صهیونیستی دریافته ماشین‌های رمزگشا و سامانه‌های شنود، بدون درک انسانی از ذهن ایرانی و بدون شناخت زبان به مثابه حامل معنا و هویت، کارایی لازم را ندارند. از این‌رو واحدهای اطلاعاتی آن تلاش می‌کنند زبان فارسی را نه صرفاً به عنوان ابزار ترجمه، بلکه به عنوان مدخل نفوذ فرهنگی و سیاسی به کار گیرند. از سوی دیگر، بهره‌گیری از عناصر مذهبی، فرهنگی و ملی در فضای مجازی، بخشی از همان پروژه نرم برای اثرگذاری زیباشناسانه و روانی بر مخاطبان ایرانی است.

این روند اگرچه از نظر فنی نشانگر رشد پیچیدگی در عملیات اطلاعاتی اسرائیل است، اما در سطح راهبردی حاکی از انتقال جنگ از میدان فیزیکی به میدان معنا و واژه‌ها است؛ جایی که قدرت ملی دیگر در زبان، هویت و حافظه فرهنگی یک ملت تعریف می‌شود. در برابر چنین سیاستی، تقویت سواد رسانه‌ای، آموزش زبان و تاریخ به‌صورت بومی‌محور، و ایجاد هوشیاری فرهنگی در جوانان ایرانی اهمیت دوچندان می‌یابد.

در نهایت، می‌توان گفت پروژه آموزش فارسی در اسرائیل نمادی از عصر جدید «جنگ شناختی» است؛ دورانی که در آن نفوذ از طریق زبان، به اندازه نفوذ از طریق فناوری خطرناک و تعیین‌کننده شده است.