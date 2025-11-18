زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

عبدی اولین برد کشتی فرنگی را دشت کرد



امیر عبدی با برتری قاطعانه مقابل حریف مطرح آذربایجانی خود توانست اولین برد ایران را کسب کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) آغاز شد و امیر عبدی به عنوان اولین کشتی‌گیر ایران به روی تشک رفت.

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم در همان دور نخست به مصاف غنی‌زاده از آذربایجان دارنده مدال جهانی رفت و در همان تایم اول با یک خاک کردن و البته اجرای سالتونه بارانداز هشت بر صفر برنده شد.

امیر عبدی در این مسابقه یک برد عالی را کسب کرد و حالا منتظر مشخص شدن حریفش در مرحله بعد است.