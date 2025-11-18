میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در یازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز سه شنبه ۲۷ آبان پیگیری می شود.
زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

 

ورزشکاران کشورمان در یازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

عبدی اولین برد کشتی فرنگی را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۰۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
امیر عبدی با برتری قاطعانه مقابل حریف مطرح آذربایجانی خود توانست اولین برد ایران را کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) آغاز شد و امیر عبدی به عنوان اولین کشتی‌گیر ایران به روی تشک رفت. 

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم در همان دور نخست به مصاف غنی‌زاده از آذربایجان دارنده مدال جهانی رفت و در همان تایم اول با یک خاک کردن و البته اجرای سالتونه بارانداز هشت بر صفر برنده شد. 

امیر عبدی در این مسابقه یک برد عالی را کسب کرد و حالا منتظر مشخص شدن حریفش در مرحله بعد است.

کشتی فرنگی کشتی آزاد همبستگی کشور‌های اسلامی مسابقات مدال
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
