میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای پلمب این دو موسسه چیست؟

دادستان تهران به هلدینگ‌های مهاجرتی هشدار داد که فعالیت تمامی مؤسسات فاقد مجوز تا یک ماه آینده متوقف می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴۲
| |
659 بازدید
ماجرای پلمب این دو موسسه چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در سومین جلسه تخصصی پیشگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلمپ دو مرکز فاقد مجوز و مسدودسازی صفحات مجازی ۴۷ مؤسسه غیرمجاز خبر داد و با هشدار به خانواده‌ها و متقاضیان، خواستار هوشیاری در برابر تبلیغات فریبنده هلدینگ‌های مهاجرتی شد.

علی صالحی، دادستان تهران، در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مسئول در محل دادستانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه اعزام دانشجو را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: «در راستای اجرای مصوبات جلسات پیشین و با همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تاکنون صفحات و سایت‌های متعلق به ۴۷ مؤسسه غیرمجاز مسدود و دو مرکز فاقد مجوز نیز پلمب شده‌اند.»

وی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات این مؤسسات در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران خبر داد و افزود: «بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه امروز، دفاتر سایر مؤسسات غیرمجاز نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده، با رعایت کامل موازین قانونی و در فضایی آرام و منظم، تعطیل خواهند شد.»

صالحی با اشاره به آسیب‌های ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، تصریح کرد: «اعزام نخبگان و دانش‌آموزان به خارج از کشور بدون نظارت قانونی، خسارات جبران‌ناپذیری به نظام آموزشی و سرمایه انسانی کشور وارد می‌کند. برخی از این مؤسسات با سوءاستفاده از عناوینی نظیر هلدینگ مهاجرتی، در پوشش کاریابی یا گردشگری، اقدام به تبلیغ و اعزام دانشجو می‌کنند که با آنان برخورد قاطع خواهد شد.»

دادستان تهران همچنین از دستگاه‌های صادرکننده مجوز خواست تا نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد مؤسسات تحت پوشش خود داشته باشند و خاطرنشان کرد: «بسیاری از تخلفات ناشی از خلاء‌های موجود نظارتی است. صدور مجوز به‌تنهایی کافی نیست و باید پایش ورصدمستمر نیز در دستور کار قرار گیرد.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور، از خانواده‌ها خواست فریب تبلیغات اغواگرانه را نخورند و گفت: «جوانان ایرانی در داخل کشور نیز با بهره‌گیری از امکانات موجود، توانسته‌اند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، از جمله المپیادهای علمی، افتخارات بزرگی کسب کنند. بنابراین، ضرورت دارد خانواده‌ها با دقت و آگاهی، مسیر آینده فرزندان خود را انتخاب کنند.»

در این نشست مشترک تصمیمات مهمی در راستای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با اقدامات غیرقانونی این مؤسسات اتخاذ شد. بر اساس مصوبات این جلسه، با توجه به اهمیت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، مقرر شد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی و هشدار دهنده پیرامون این موضوع از شبکه‌های سراسری اقدام کند.

همچنین مقرر شد کلیه سایت‌ها و صفحات مجازی متعلق به مؤسسات غیرمجاز، ظرف مدت یک هفته توسط مراجع ذی‌ربط شناسایی و مسدود شوند تا از ادامه فعالیت‌های تبلیغاتی و جذب دانشجو توسط این مراکز جلوگیری به‌عمل آید.

دادستان تهران با اشاره به ابعاد قضایی این موضوع اعلام کرد: تاکنون ۱۰ پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه (ناحیه ۳۵) در خصوص فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو تشکیل شده که مقرر گردیده این پرونده‌ها تا پایان آذرماه رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.

بر پایه آمارهای رسمی، در حال حاضر ۱۳۸ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو در کشور فعال هستند که لازم است در اسرع وقت با پیگیری و همکاری همه دستگاه‌ها با آنها برخورد شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلمب موسسه موسسات غیرمجاز دانشجو
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خروج اتباع غیرمجاز، ۳۲۰۰ کلاس درس را خالی کرد
اسامی محصولات آرایشی لبِ فاقد مجوز
کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۸۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005coU
tabnak.ir/005coU