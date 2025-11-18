ماجرای پلمب این دو موسسه چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در سومین جلسه تخصصی پیشگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلمپ دو مرکز فاقد مجوز و مسدودسازی صفحات مجازی ۴۷ مؤسسه غیرمجاز خبر داد و با هشدار به خانوادهها و متقاضیان، خواستار هوشیاری در برابر تبلیغات فریبنده هلدینگهای مهاجرتی شد.
علی صالحی، دادستان تهران، در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مسئول در محل دادستانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه اعزام دانشجو را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: «در راستای اجرای مصوبات جلسات پیشین و با همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تاکنون صفحات و سایتهای متعلق به ۴۷ مؤسسه غیرمجاز مسدود و دو مرکز فاقد مجوز نیز پلمب شدهاند.»
وی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات این مؤسسات در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران خبر داد و افزود: «بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه امروز، دفاتر سایر مؤسسات غیرمجاز نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده، با رعایت کامل موازین قانونی و در فضایی آرام و منظم، تعطیل خواهند شد.»
صالحی با اشاره به آسیبهای ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، تصریح کرد: «اعزام نخبگان و دانشآموزان به خارج از کشور بدون نظارت قانونی، خسارات جبرانناپذیری به نظام آموزشی و سرمایه انسانی کشور وارد میکند. برخی از این مؤسسات با سوءاستفاده از عناوینی نظیر هلدینگ مهاجرتی، در پوشش کاریابی یا گردشگری، اقدام به تبلیغ و اعزام دانشجو میکنند که با آنان برخورد قاطع خواهد شد.»
دادستان تهران همچنین از دستگاههای صادرکننده مجوز خواست تا نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد مؤسسات تحت پوشش خود داشته باشند و خاطرنشان کرد: «بسیاری از تخلفات ناشی از خلاءهای موجود نظارتی است. صدور مجوز بهتنهایی کافی نیست و باید پایش ورصدمستمر نیز در دستور کار قرار گیرد.»
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و آموزشی کشور، از خانوادهها خواست فریب تبلیغات اغواگرانه را نخورند و گفت: «جوانان ایرانی در داخل کشور نیز با بهرهگیری از امکانات موجود، توانستهاند در عرصههای ملی و بینالمللی، از جمله المپیادهای علمی، افتخارات بزرگی کسب کنند. بنابراین، ضرورت دارد خانوادهها با دقت و آگاهی، مسیر آینده فرزندان خود را انتخاب کنند.»
در این نشست مشترک تصمیمات مهمی در راستای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با اقدامات غیرقانونی این مؤسسات اتخاذ شد. بر اساس مصوبات این جلسه، با توجه به اهمیت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، مقرر شد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه و پخش برنامههای آموزشی و هشدار دهنده پیرامون این موضوع از شبکههای سراسری اقدام کند.
همچنین مقرر شد کلیه سایتها و صفحات مجازی متعلق به مؤسسات غیرمجاز، ظرف مدت یک هفته توسط مراجع ذیربط شناسایی و مسدود شوند تا از ادامه فعالیتهای تبلیغاتی و جذب دانشجو توسط این مراکز جلوگیری بهعمل آید.
دادستان تهران با اشاره به ابعاد قضایی این موضوع اعلام کرد: تاکنون ۱۰ پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه (ناحیه ۳۵) در خصوص فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو تشکیل شده که مقرر گردیده این پروندهها تا پایان آذرماه رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.
بر پایه آمارهای رسمی، در حال حاضر ۱۳۸ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو در کشور فعال هستند که لازم است در اسرع وقت با پیگیری و همکاری همه دستگاهها با آنها برخورد شود.