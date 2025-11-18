اهتزاز گسترده پرچم فلسطین در شهرهای کانادا

اهتزاز پرچم فلسطین در تورنتو پس از درخواست مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان و به مناسبت سی و هفتمین سالگرد اعلامیه استقلال فلسطین انجام شد.

اهتزاز پرچم فلسطین در تورنتو موجی از حمایت و اعتراض را به‌راه انداخت؛ اقدامی تاریخی که هم نماد همبستگی دانسته شد و هم جرقه یک جدال سیاسی.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، در حرکتی کم‌سابقه و بحث‌برانگیز، پرچم فلسطین صبح روز 15 نوامبر / 24 آبان بر فراز تالار شهرداری تورنتو برافراشته شد؛ اقدامی که تنها چند ساعت بعد موجی از واکنش‌های تند، حمایت‌های گسترده و جدالی سیاسی را در سراسر کانادا شعله‌ور کرد.



این اقدام نمادین، همزمان در چندین شهر دیگر نیز تکرار شد و اکنون به یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاسی، از خیابان‌های تورنتو تا پارلمان اتاوا تبدیل شده است.

اهتزاز پرچم فلسطین در تورنتو پس از درخواست مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان و به مناسبت سی و هفتمین سالگرد اعلامیه استقلال فلسطین انجام شد.

به گفته این مرکز، اهتزاز پرچم فلسطین در تورنتو، «نمایش نمادین همبستگی» با فلسطینیان در این شهر است.

چراغ سبز برای اهتزاز پرچم فلسطین در تورنتو

بر اساس سیاست رسمی پرچم شهر تورنتو، برافراشتن پرچم کشورهای دیگر در تالار شهر در روزهای ملی یا سالگردهای خاص مجاز است.

اما پس از آنکه کانادا در ماه سپتامبر فلسطین را به‌طور رسمی به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت، این بند قانونی عملاً مسیر را برای برافراشتن پرچم فلسطین در تالار شهر باز کرد. اقدامی که اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات نمادین سال تبدیل شده است.

موجی که از تورنتو آغاز شد و به سایر شهرها سرایت کرد

تورنتو تنها شهری نبود که چنین قدمی برداشت. در ادامه‌ی این اقدام نمادین، شهرداری‌های کلگری، برامپتون و میسیساگا نیز پرچم فلسطین را برافراشتند. حرکتی هماهنگ که فضای سیاسی کانادا را بیش از پیش قطبی کرده و بسیاری آن را «نقطه عطفی در موضع‌گیری‌های شهری» می‌دانند.

اعتراض طرفداران اسرائیل به اهتزاز پرچم فلسطین در تورنتو

در مقابل، یک گروه فعال طرفدار اسرائیل با نام Tafsik Organization به‌شدت به این تصمیم واکنش نشان داده و با ارائهٔ حکم دادگاهی تلاش کرده است جلوی برافراشتن پرچم فلسطین در تورنتو را بگیرد. این گروه در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده که چنین اقدامی «از گروه‌هایی که مسئول تحریک خشونت علیه جامعه یهودیان هستند، حمایت می‌کند». اتهامی سنگین که تنش‌ها را بیش از پیش شعله‌ور کرده است.