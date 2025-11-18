رافی مادایان، کارشناس مسائل سیاسی در لبنان، در سخنانی تأکید کرد که حمله موشکی ایران به تلاویو نقطه عطفی در معادلات منطقه‌ای بود و مانع از تثبیت تک‌قطبی اسرائیل در خاورمیانه شد. مادایان تاکید کرد: نبرخی نظام‌هایی که خود را نماینده اکثریت سنی معرفی می‌کنند، در خفا با اسرائیل توافق خواهند کرد و قرار است توافقات امنیتی با رژیم اسرائیل امضا کنند. هدف این توافقات آن است که اسرائیل و نتانیاهو در منطقه کودتا کنند و حاکم مطلق شوند. اما چیزی که باعث ناامیدی اسرائیل شد، موشک‌های ایرانی بود که در تلاویو فرود آمد. این حمله پایان داد به توسعه‌طلبی نظامی اسرائیل و گسترش هیمنه آن در منطقه. این رخداد امید می‌دهد و راه را باز می‌کند برای ظهور خاورمیانه چندقدرتی و خروج از تک‌قطبی اسرائیل در آینده نزدیک» تحلیل این کارشناس لبنانی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.