نبض خبر
موشکهای ایرانی جلوی این برنامه اسرائیل را گرفت
رافی مادایان، کارشناس مسائل سیاسی در لبنان، در سخنانی تأکید کرد که حمله موشکی ایران به تلاویو نقطه عطفی در معادلات منطقهای بود و مانع از تثبیت تکقطبی اسرائیل در خاورمیانه شد. مادایان تاکید کرد: نبرخی نظامهایی که خود را نماینده اکثریت سنی معرفی میکنند، در خفا با اسرائیل توافق خواهند کرد و قرار است توافقات امنیتی با رژیم اسرائیل امضا کنند. هدف این توافقات آن است که اسرائیل و نتانیاهو در منطقه کودتا کنند و حاکم مطلق شوند. اما چیزی که باعث ناامیدی اسرائیل شد، موشکهای ایرانی بود که در تلاویو فرود آمد. این حمله پایان داد به توسعهطلبی نظامی اسرائیل و گسترش هیمنه آن در منطقه. این رخداد امید میدهد و راه را باز میکند برای ظهور خاورمیانه چندقدرتی و خروج از تکقطبی اسرائیل در آینده نزدیک» تحلیل این کارشناس لبنانی را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر رافی مادایان جنگ ایران و اسرائیل جنگ دوازده روزه پاسخ نظامی ایران به اسرائیل حمله موشکی ایران به اسرائیل ویدیو بازدارندگی موشکی پیمان ابراهیم
اخبار مرتبط