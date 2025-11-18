نبض خبر
روایت روزنامه نگار عرب از بافت ایران با 9 قوم اصلی
فایز: هویت ایرانی تجمیع قومیتهای اصیل در تاریخی طولانی است عبدالقادر فایز، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران، در تحلیلی درباره استحکام هویت ملی ایرانی تأکید کرد و آن را حاصل همزیستی و تجمیع قومیتهای بزرگ و اصیل در طول تاریخ دانست. فایز در این زمینه گفت: «جامعه ایران از 9 قومیت بزرگ تشکیل شده است؛ قومیتهایی با نژاد قوی و ریشهدار در منطقه، نه قومیتهای گذرا. فارسها، عربها، ترکهای آذری، گیلکها، ترکمانها، بلوچها و کردها همگی دارای اصالت تاریخی هستند و در شکلگیری هویت ملی ایران نقش داشتهاند. این قومیتها هر یک در تاریخ منطقه ریشه دارند و در کنار هم، هویت ملی واحدی با نام ایران را ساختهاند. هویت ایرانی، هویتی پیچیده و محکم است که در طول تاریخ طولانی شکل گرفته و کلمه «ایرانی» برای همه این قومیتهاست؛ نه صرفاً فارسی بلکه ایرانی» تحلیل کامل این روزنامه نگار را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
