برآورد مرشایمر از جنگ بعدی ایران و اسرائیل
جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی استاد برجساته روابط بینالملل دانشگاه شیکاگو و چهرههای مطرح مکتب رئالیسم سیاسی درباره دستاوردهای رژیم اسرائیل در جنگ دوازده روزه گفت: «هدف اصلی اسرائیل تبدیل ایران به سوریه بود؛ متلاشی و ویران و آنها موفق نشدند» مرشایمر درباره عکس العمل ایران در طول جنگ دوازده روزه گفت: «تهران در این جنگ نشان داد که قدرت پاسخگویی موشکی واقعی و بازدارنده دارد. آمریکا و اسرائیل فهمیدند که مقابله با موج موشکهای بالستیک ایران کار سادهای نیست. حمله اسرائیل تنها انگیزه ایران برای حرکت بهسوی بازدارندگی هستهای را تقویت کرد» مرشایمر درباره رویارویی بعدی گفت: «ایران احتمال وقوع حملهای تازه از سوی آمریکا و اسرائیل را به میزان قابل توجهی کاهش داده اما همچنان احتمال جدی وجود دارد که اسرائیل به ایران حمله کند... در هر جنگی در آینده...» تحلیل کامل مرشایمر را میبینید و میشنوید.
