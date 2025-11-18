En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۸۰۴
کد خبر:۱۳۴۰۸۰۴
7 بازدید
نبض خبر

برآورد مرشایمر از جنگ بعدی ایران و اسرائیل

جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی استاد برجساته روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو و چهره‌های مطرح مکتب رئالیسم سیاسی درباره دستاوردهای رژیم اسرائیل در جنگ دوازده روزه گفت: «هدف اصلی اسرائیل تبدیل ایران به سوریه بود؛ متلاشی و ویران و آنها موفق نشدند» مرشایمر درباره عکس العمل ایران در طول جنگ دوازده روزه گفت: «تهران در این جنگ نشان داد که قدرت پاسخ‌گویی موشکی واقعی و بازدارنده دارد. آمریکا و اسرائیل فهمیدند که مقابله با موج موشک‌های بالستیک ایران کار ساده‌ای نیست. حمله اسرائیل تنها انگیزه ایران برای حرکت به‌سوی بازدارندگی هسته‌ای را تقویت کرد» مرشایمر درباره رویارویی بعدی گفت: «ایران احتمال وقوع حمله‌ای تازه از سوی آمریکا و اسرائیل را به میزان قابل توجهی کاهش داده اما همچنان احتمال جدی وجود دارد که اسرائیل به ایران حمله کند... در هر جنگی در آینده...» تحلیل کامل مرشایمر را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جان مرشایمر حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل حمله آمریکا به ایران رویارویی ایران و آمریکا رویارویی ایران و اسرائیل جنگ دوازده روزه بازدارندگی موشکی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
در جنگ 12 روزه حتی نتوانستند یک موشک به شهرک موشکی ما بزنند!
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
روایت دیپلمات اسپانیایی از جنگ تازه اسرائیل و آمریکا با ایران
ترور شخصی که سعی کرد ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند!
درگیری دوباره ایران و اسرائیل حتمی است؛ ایران موشک جدید شلیک کرد
ادعای سخنگوی سابق اسرائیل درباره حمله به ایران
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
جنگ پیش‌دستانه علیه ایران سیاستی تهاجمی است!
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
رئیس دفتر کالین پاول: آمریکا در جنگ بعدی ایران و اسرائیل وارد می‌شود و ایران ناو آمریکا را می‌زند
ترامپ: مسئول اصلی حمله اسرائیل به ایران منم! + زیرنویس
هشدار ارتشبد آمریکایی درباره حمله آمریکا به ایران!
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!
افشای دلیل عدم حمله اسرائیل به ایران در این چهار ماه توسط معاون ارتش اسرائیل
مکالمه وزیر دفاع آمریکا با همتای عراقی‌اش درباره حمله قریب الوقوع به منطقه + زیرنویس
ادعای بزرگ: سعید جلیلی غایب جلسه شورای امنیت که اسرائیل بمباران کرد!
برآورد شنیدنی جان مرشایمر از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل
اسرائیل در چه صورتی می‌تواند آمریکا را وارد جنگ با ایران کند؟ پاسخ مرشایمر
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
جان مرشایمر: حمله اسرائیل، تله‌ای برای آمریکاست
مرشایمر: نتیجه چرخه جنگ ایران و اسرائیل، ایران اتمی خواهد بود
تحلیل مرشایمر از سناریوی اسرائیل برای ایران: باید رقیبان را تکه پاره کنند
روایت جان مرشایمر از گزینه‌های ترامپ مقابل ایران
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
پیش بینی جان مرشایمر از واکنش ایران به حمله
مناظره داغ جان مرشایمر بر سر ایران، حماس و حزب الله
جهان با جنگ افزار هسته‌ای ایران جای امن‌تری است
مرشایمر: توافق ایران و آمریکا بعید است، احتمالاً جنگ می‌شود!
پیش بینی مرشایمر از حوادث پس از سقوط اسد
ایرانی‌ها برای بازدارندگی اسرائیل را خواهند کوبید
روایت مرشایمر از پیچیدگی‌های مذاکره ایران و آمریکا
اگر من مشاور امنیت ملی ایران بودم، اکنون ایران سلاح هسته‌ای داشت!
رونمایی مرشامیر از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
روایت جان مرشایمر از حمله اسرائیل به کنسول گری ایران
جنگ حماس و اسرائیل به روایت جان مرشایمر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟