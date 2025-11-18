En
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
تعداد بازدید : 225
کد خبر:۱۳۴۰۷۹۸
846 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

ادعاهای یک آقازاده درباره میزان فسادش با افتخار!

پاشا سبحانی پسر احمد سبحانی سفیر ایران در ونزوئلا در دولت احمدی نژاد، در مصاحبه‌ای از ابعاد فسادی که در ونزوئلا و سپس در ایران به راه انداخته بود، با افتخار پرده برداشت. او ادعاهایی از مشارکت پس هوگو چاوز در این فساد و خانه فحشایی که در شمال تهران راه انداخته بوده را بازگو کرده است. اظهارات این آقازاده را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ساشا سبحانی احمد سبحانی آقازاده فساد ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
امان از قدرت بی نظارت امان از انتخاب های اشتباه برای پست های مهم مملکتی که تهش به فساد کشیده میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
بیخود نبود پس هی احمدی نژاد می رفت ونزوئلا و هی هوگو چاوز می آمد ایران!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
تو دولت احمدی نژاد ناتوان علیل الفکر خود شیفته، از این نمونه ها زیاد بود. چند ساله دیگه احمدی نژاد دولتش مانده بود
یک روز صبح بلند می شدی می دیدی برج میلاد نیست.
