ادعاهای یک آقازاده درباره میزان فسادش با افتخار!
پاشا سبحانی پسر احمد سبحانی سفیر ایران در ونزوئلا در دولت احمدی نژاد، در مصاحبهای از ابعاد فسادی که در ونزوئلا و سپس در ایران به راه انداخته بود، با افتخار پرده برداشت. او ادعاهایی از مشارکت پس هوگو چاوز در این فساد و خانه فحشایی که در شمال تهران راه انداخته بوده را بازگو کرده است. اظهارات این آقازاده را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر ساشا سبحانی احمد سبحانی آقازاده فساد ویدیو
امان از قدرت بی نظارت امان از انتخاب های اشتباه برای پست های مهم مملکتی که تهش به فساد کشیده میشه
بیخود نبود پس هی احمدی نژاد می رفت ونزوئلا و هی هوگو چاوز می آمد ایران!!!!