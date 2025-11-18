ادعاهای یک آقازاده درباره میزان فسادش با افتخار!

پاشا سبحانی پسر احمد سبحانی سفیر ایران در ونزوئلا در دولت احمدی نژاد، در مصاحبه‌ای از ابعاد فسادی که در ونزوئلا و سپس در ایران به راه انداخته بود، با افتخار پرده برداشت. او ادعاهایی از مشارکت پس هوگو چاوز در این فساد و خانه فحشایی که در شمال تهران راه انداخته بوده را بازگو کرده است. اظهارات این آقازاده را می‌بینید و می‌شنوید.