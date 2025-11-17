En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
آبروریزی رذل اهل ایران در استانبول را ببینید
تعداد بازدید : 109
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۷۹۰
کد خبر:۱۳۴۰۷۹۰
497 بازدید
نبض خبر

خواندن سرود تجزیه طلبانه در یکی از مدارس!

ویدیوی از یکی از مدارس استان آذربایجان شرقی که سر صف با حضور اولیای مدرسه یک سرود تجزیه طلبانه به صورت گروهی خوانده می‌شود: «آذربایجان چشمم به توست. برخیز و غیرت کن!» انتظار می‌رود مسئولین آموزش و پرورش کشور با توضیح درباره این اقدام و استفاده از دانش‌آموزان مدرسه برای رسیدن عده‌ای به مقاصد جدایی‌طلبانه‌شان، ضمن توبیخ این اقدام خودسرانه مسئولین مدرسه، از تکرار این‌گونه اتفاقات و خدشه‌دار کردن احساسات پاک و غیرت ایرانیان جلوگیری کنند. این ویدیو را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تجزیه طلب پان ترک ویدیو آذربایجان تجزیه ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
رونمایی الجزیره از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
پان ترک‌ها ببینید: این گونه ایران مانع مرگ آذری‌ها شد
افسر اطلاعاتی ارتش اسرائیل: ایران را از درون متلاشی می‌کنیم
تلویزیون آذربایجان: باید آذربایجان ایران را آزاد کنیم! + زیرنویس
برنامه ریزی ژنرال‌های آمریکایی برای تجزیه ایران
افشای توطئه‌های خزنده دولت باکو برای تجزیه ایران + نقشه
گزارش تلویزیون چین از طرح خطرناک اسرائیل برای ایران
افسر اطلاعاتی اسرائیل: چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد؛ مثل شوروی تجزیه‌شان می‌کنیم!
موضع خواننده ترک درباره پان‌ترک‌ها و حامیان‌شان
نحوه خبرساز استقبال پزشکیان از هیات جمهوری آذربایجان
اردوغان روی تبریز دست گذاشت! + زیرنویس
سنگ‌باران تریلی‌های ایران توسط آذربایجانی‌ها!
آذربایجان به ایران الحاق نمی‌شود، چون اسرائیل کنار ماست!
اظهارات قابل تامل مقام صهیونیست درباره تجزیه ایران
اتهامات آذربایجان درباره شهادت رئیسی رفع نشده!
هشدار درباره حلقه پان ترک اطراف پزشکیان!
لحظات به رگبار بستن خودروی پلیس
اگر آذربایجان اشغال نشده بود، امروز بخشی از ایران بودیم!
تجزیه طلب ایران در تلویزیون اسرائیل: در یک سنگر قرار داریم
لحظه حمله کردهای سوریه به دردانه‌های اردوغان
مشاور علی‌اف در تلویزیون باکو: آذربایجان [ایران] آماده قیام است و نتانیاهو کمکشان می‌کند!
چرا اسیران تحریرالشام باید صدای گرگ درآورند؟!
پرچم‌های تجزیه طلبان ایران در تلویزیون اسرائیل!
زنوزی، فردوسی‌پور را متهم به تجزیه‌طلبی کرد!
علی‌اف نام خود را در تاریخ ثبت و اراضی ما در ایران را برگرداند!
اصرار چهره رسانه‌ای سعودی: ایران باید تجزیه شود!
جنجال رسانه‌های ترکیه پس از یک تجمع در ارومیه
توهین بیشرمانه مجری زن تلویزیون آذربایجان به ایران
تصاویر انهدام تیم تروریستی موساد توسط واجا
سنگ تمام پزشکیان برای پانترک‌ها؛ پیش به سوی ایرانستان!
روی آنتن شبکه خبر: اردوغان و علی اف حرام لقمه بدانند!
بعد از جنگ اوکراین، کار ایران را با 40 میلیون ترک تمام می‌کنیم!
پاسخ یک آذری باغیرت به تحریف پان ترک‌‎ها
تصاویر تازه رژه نظامی تروریست‌های پان ترک‌
اعلام برنامه تجزیه ایران در تلویزیون باکو به زبان فارسی!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟