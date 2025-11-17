نبض خبر
خواندن سرود تجزیه طلبانه در یکی از مدارس!
ویدیوی از یکی از مدارس استان آذربایجان شرقی که سر صف با حضور اولیای مدرسه یک سرود تجزیه طلبانه به صورت گروهی خوانده میشود: «آذربایجان چشمم به توست. برخیز و غیرت کن!» انتظار میرود مسئولین آموزش و پرورش کشور با توضیح درباره این اقدام و استفاده از دانشآموزان مدرسه برای رسیدن عدهای به مقاصد جداییطلبانهشان، ضمن توبیخ این اقدام خودسرانه مسئولین مدرسه، از تکرار اینگونه اتفاقات و خدشهدار کردن احساسات پاک و غیرت ایرانیان جلوگیری کنند. این ویدیو را میبینید.
