شکست مفتضحانه چری فالوین مقابل رنجرور

شرکت چری اخیراً تلاش کرد با شاسی‌بلند فالوین X3L صعود تاریخی رنجروور اسپرت در سال 2018 از 999 پله «دروازه بهشت» چین را بازسازی کند. این خودرو با پیشرانه هیبریدی و قدرت 422 اسب‌بخار وارد پله‌های باستانی شد اما در نیمه راه کنترل خود را از دست داد. راننده با وجود فشار بر پدال گاز نتوانست خودرو را مهار کند و خودرو به عقب سر خورد. برخورد شدید با دیواره پله‌ها موجب تخریب بخشی از سازه تاریخی شد. پس از این حادثه، چری در تاریخ 12 نوامبر مجبور به عذرخواهی عمومی شد و مشکل فنی در طناب ایمنی را دلیل شکست اعلام کرد. این رویداد به‌جای تبلیغ مثبت، واکنش منفی گسترده‌ای به همراه داشت. اهمیت تاریخی «دروازه بهشت» و غار تیانمن با قدمت 1700 سال، حساسیت ماجرا را افزایش داد. در نتیجه، شرکت با قطعیت مسئولیت را پذیرفت و توضیح رسمی ارائه داد. این لحظات را می‌بینید.