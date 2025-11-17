۲۶/آبان/۱۴۰۴
Monday 17 November 2025
۲۲:۵۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
ورزش
تعداد بازدید : 1034
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2159893" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1340771/2159893?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۴۰۷۷۱
کد خبر:۱۳۴۰۷۷۱
2364
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
17 November 2025
سوت
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنیاش را ببینید.
https://www.tabnak.ir/005cnL
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
سوت
امیرحسین زارع
معلول
کشتی
ویدیو
اخبار مرتبط
چهار نبرد دیدنی زارع تا فینال قهرمانی کشتی جهان
اعتراض امیرحسین زارع به مجسمهاش: شبیه مغولهاست
کشتی نفس گیر امیرحسین زارع و معصومی
گلادیاتور و پادشاه کشتی ایران سرشاخ شدند
نماز خواندن امیرحسین زارع پیش از فینال
نبرد قهرمانی امیرحسین زارع ؛ لحظه تاج گذاری
سیلی کشتی گیر گرج به کشتی گیر ایران!
مسابقه قهرمانی جهان امیرحسین زارع
ویدیوهای مرتبط
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنیاش را ببینید.
فاتحه ورزشگاه آزادی خوانده شد!
جدیدترین وضعیت از سکوها و چمن ورزشگاه آزادی که در حال بازسازی است را در...
شوخی عجیب بیرانوند با مصدومیت سردار آزمون
علیرضا بیراوند در مواجهه با سردار آزمون که با عصا در اردوی تیم ملی...
مهدی طارمی ناخواسته با پرسپولیس قرارداد بست!
با تلاش هوادار معروف ایرلندی قرارداد سهساله مهدی طارمی با باشگاه...
افتتاح ورزشگاه مدرن ابن بطوطه؛ حسرت ایرانیها دوچندان شد
مراکش امشب، ورزشگاه بزرگ ابن بطوطه در طنجه را در بازی مقابل موزامبیک،...
شیوه متفاوت ارادت هادی چوپان به رهبر انقلاب
ویدیویی از هادی چوپان منتشر شده بود که پس از حضور در خانه مرحوم فرامرز...
ماجرای ازدواج فوتبالیست ایرانی با لیونل مسی!
زهرا خواجوی، دروازهبان تیم ملی فوتبال زنان در برنامهای با مجریگری...
لحظات صعود اسکیباز به اورست بدون اکسیژن!
آندری بارگیل کوهنورد اسکیباز 36 ساله لهستانی جسور موفق به فتح اورست و...
اتهام فردوسی پور به پزشکیان، پسرش و زنوزی!
عادل فردوسی پور در مصاحبه با محمدرضا زنوزی بحث لابیگری زنوزی از طریق...
لحظات تیراندازی محمود فکری با ادبیات خاص
ویدیویی از محمود فکری در حال تیراندازی در طبیعت به یک بطری با ادبیاتی...
شوخی مهرداد میناوند با وحید هاشمیان
شوخی مرحوم مهرداد میناوند با وحید هاشمیان را میبینید.
خاطره تکان دهنده مهدوی کیا از احمدرضا عابدزاده
مهدی مهدوی کیا خاطرهای تکان دهنده از احمدرضا عابدزاده و نحوه حضورش در...
تصاویر استخری که صابر کاظمی در آن جان باخت
تصاویر استخری که ادعا شده صابر کاظمی در آن جان باخته به همراه تصاویر...
صابر کاظمی رفت، فرهاد قائمی تنها شد!
ویدیویی تلخ که از صابر کاظمی و فرهاد قائمی وایرال شده را میبینید.
صدای حسرت امیر قلعهنویی بعد از اشتباه شجاع خلیلزاده!
در حاشیه بازی ایران و کیپورد شجاع خلیلزاده موقعیت عجیبی را از دست داد....
خلاصه بازی ایران 0 (5) - کیپ ورد 0 (4)
خلاصه بازی تیمهای فوتبال ایران و کیپ ورد که در چارچوب رقابت های دوستانه...
ابوطالب این گونه مجری صداوسیما را له کرد
ابوطالب حسینی در واکنش به اظهارات رسول مهربانی درباره فیلم عروسی سعید...
ادعای باج گیری کارلوس کیروش!
حسن روشن ادعا کرد: «کیروش (سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال) از لژیونرهای ما...
جواد خیابانی عصبانی شد: خجالت بکشید!
جواد خیابانی گفت هیچ صفحه رسمی در اینستاگرام ندارد و از کسانی که به نام...
المیرا شریفیمقدم، رسول مهربانی را با خاک یکسان کرد
المیرا شریفی مقدم نسبت به صحبتهای همکارش (رسول مهربانی) درباره سعید...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی