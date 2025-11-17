مدال برنز میرحسینی خاتمه کار تکواندو در عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، آخرین روز از رقابت‌های تکواندوی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، دوشنبه (۲۶ آبان ماه) در سالن مالاز کومبت ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز پیگیری شد که ملیکا میرحسینی به عنوان آخرین عضو تیم ایران مقابل حریف پاکستانی ۲ بر صفر پیروز شد ‌و به مدال برنز دست یافت.

میرحسینی در راند اول ۵ بر یک و در راند دوم ۱۱ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

در آخرین روز مسابقات تکواندو چهار نماینده تیم ایران در تیم مردان و زنان با هدایت مجید افلاکی و مهروز ساعی روی تاتامی رفتند و حاصل کار، حضور دو تکواندوکار در رده‌بندی بود که یک نفر مدال برنز کسب کرد و در نهایت سه نفر دیگر حذف شدند.

حامد اصغری در ۶۷- کیلوگرم مردان تا نیمه‌نهایی پیش رفت که با عدم راهیابی به فینال راهی دیدار رده‌بندی شد تا با آرون کوبه‌نان از ساحل عاج دیدار کند؛ هرچند مصاف او برای مدال برنز هم با ناکامی همراه بود و اصغری با شکست ۲ بر صفر پنجم شد. ملیکا میرحسینی هم در ۷۰+ کیلوگرم زنان همچون اصغری به نیمه‌نهایی رسید، اما نتوانست به فینال راه یابد و در دیدار رده‌بندی با مانیشا علی از پاکستان روبه‌رو شد.

فاطمه اسکندرنیا در وزن ۶۳- کیلوگرم زنان در بازی نخست مقابل عزیزوف ازبکستانی شکست خورد و حذف شد و علی احمدی ۸۲+ کیلوگرم مردان در یک چهارم نهایی به امره آتشلی از ترکیه باخت و نتوانست به نیمه نهایی راه یابد. باتوجه به شکست هر دو نماینده ازبکستان و ترکیه در نیمه‌نهایی و عدم راهیابی آنها به فینال، نمایندگان ایران از این دوره رقابت‌ها حذف شدند.

تیم ملی تکواندوی مردان و زنان ایران که با ۱۲ ورزشکار در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت کرده بود، موفق شد دو مدال طلا (ساینا کریمی و علی مرادیان)، دو مدال نقره (امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد) و چهار مدال برنز (هستی محمدی، علی خوش‌روش، روژان گودرزی و ملیکا میرحسینی) کسب کند.