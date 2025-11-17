عکس: خانه کُرد سنندج

عمارت آصف از سال 1382 به عنوان خانه کُرد تغییر نام و کاربری داد و یکی از قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین بناهای تاریخی موجود در استان کردستان است که در چهار دوره ساخت و تکمیل شده است. خانه کُرد را می‌توان گنجینه فرهنگ و هنر و تاریخ مردم کردستان نام برد که امروز به عنوان موزه مردم شناسی در شهر سنندج مورد بازدید گردشگران و علاقمندان قرار می‌گیرد.