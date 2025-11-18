چرا واریس خطرناک است؟

به گزارش تابناک؛ فوقتخصص جراحی عروق و آندووسکولار درباره این بیماری گفت: اگرچه واریس در نگاه اول یک بیماری خوشخیم تلقی میشود، اما درصورت عدمدرمان میتواند به نارسایی مزمن وریدی و عوارض قابلتوجهی منجر شود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از واریس و کاهش احتمال عود شامل اقدامات ساده، اما مؤثر است خاطرنشان کرد: فعالیت فیزیکی منظم، خصوصاً پیادهروی و شنا، بالا نگه داشتن پاها هنگام استراحت، پرهیز از ایستادن یا نشستن طولانی، حفظ وزن مناسب، استفاده از جورابهای فشاری در دوران بارداری یا پس از درمان، پیگیری دورهای با سونوگرافی برای ارزیابی موفقیت درمان و رعایت سبک زندگی سالم، بهویژه در بیماران با سابقه خانوادگی واریسدر کاهش بروز مجدد بیماری نقش کلیدی دارد.