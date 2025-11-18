میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا واریس خطرناک است؟

واریس یا وریدهای واریسی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بیماری عروقی در میان عموم مردم است اما به‌گفته یک متخصص، می‌توان با تغییرات ساده و جزئی در زندگی روزمره، این بیماری را مهار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۳۹
چرا واریس خطرناک است؟

به گزارش تابناک؛ فوق‌تخصص جراحی عروق و آندووسکولار درباره این بیماری گفت: اگرچه واریس در نگاه اول یک بیماری خوش‌خیم تلقی می‌شود، اما درصورت عدم‌درمان می‌تواند به نارسایی مزمن وریدی و عوارض قابل‌توجهی منجر شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از واریس و کاهش احتمال عود شامل اقدامات ساده، اما مؤثر است خاطرنشان کرد: فعالیت فیزیکی منظم، خصوصاً پیاده‌روی و شنا، بالا نگه داشتن پا‌ها هنگام استراحت، پرهیز از ایستادن یا نشستن طولانی، حفظ وزن مناسب، استفاده از جوراب‌های فشاری در دوران بارداری یا پس از درمان، پیگیری دوره‌ای با سونوگرافی برای ارزیابی موفقیت درمان و رعایت سبک زندگی سالم، به‌ویژه در بیماران با سابقه خانوادگی واریس‌در کاهش بروز مجدد بیماری نقش کلیدی دارد.

