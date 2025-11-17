En
کد خبر:۱۳۴۰۷۲۸
نبض خبر

مقایسه دیدنی متروی تهران و لندن

اسنایدر، بلاگر آمریکایی که تا به حال به کشورهای متعددی سفر کرده‌است، تجربه استفاده از متروی تهران را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشته و می‌گوید متروی اینجا واقعاً عالیست، بسیار تمیز است و از هر مترویی که ما در آمریکا داریم بهتر است. از سویی دیگر آدام بروکس، خبرنگار انگلیسی، ویدیویی با ابراز تأسف از داخل یکی از قطارهای خط مرکزی لندن منتشر کرده که سراسر دیوارها و صندلی‌هایش پر از گرافیتی و کثیفی است. هر دو گزارش را در کنار هم می‌بینید.
