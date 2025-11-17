En
تمسخر طرفداران برجام در صداوسیما را ببینید
کد خبر:۱۳۴۰۷۲۱
نبض خبر

تلویزیون اسرائیل: این مرد حمله اسرائیل را به ایران خبر داد و خانه نتانیاهو دوربین نصب کرد! +زیرنویس

تلویزیون آی 24 نیوز اسرائیل گزارشی تازه از نفوذ افسران اطلاعاتی ایران در سرزمین‌های اشغالی و به خدمت گرفتن یک تیم جاسوسی دیگر پرده برداشت. در این گزارش تاکید شد ایرانی‌ها از جاسوس خود خواسته‌اند که در نزدیکی منزل نتانیاهو دوربین نصب کند؛ همچنین می‌خواستند جاسوسشان را هوایی از طریق ترکیه و یا دریایی از طریق قبرس به ایران منتقل کنند؛ این واقعا مورد استثنائی است. این گزارش بر یک صهیونیست 27 ساله به نام شمعون ازرزر متمرکز شده که قبل از حمله اسرائیل به ایران با توجه به مشاهده شواهد، با ایران تماس گرفته و حمله را خبر داده بوده است! پس از این از او خواسته می‌شود دوربین‌‌هایی در نزدیکی خانۀ نتانیاهو نصب کند. شین بت گفته او تصاویر و مختصات مکان‌‌های حساس در سرزمین‌ های اشغالی را منتقل کرده و سپس پیشنهاد داده تا اطلاعات حیاتی از پایگاه‌های ارتش را در اختیار عوامل ایرانی قرار دهد. این گزارش را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل ویدیو جاسوس ایران فیلم جنگ دوازده روزه
