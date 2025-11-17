میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۷۱۶
بازدید: ۵۵۴

عکس: آتش‌سوزی در جنگل‌های چالوس

آتش‌سوزی در جنگل‌های وَشتاز روستای الیت از توابع شهرستان چالوس که از شامگاه گذشته آغاز شده بود، با وجود تلاش‌ گسترده نیروهای امدادی و مردم محلی، همچنان ادامه دارد. صعب‌العبور بودن منطقه و وسعت آتش، عملیات مهار را دشوار کرده است و سه فروند بالگرد برای آب‌پاشی هوایی به منطقه اعزام شده‌اند تا روند اطفای حریق سرعت گیرد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری آتش‌سوزی در جنگل‌ چالوس مازندران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.