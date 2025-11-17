عکس: آتشسوزی در جنگلهای چالوس
آتشسوزی در جنگلهای وَشتاز روستای الیت از توابع شهرستان چالوس که از شامگاه گذشته آغاز شده بود، با وجود تلاش گسترده نیروهای امدادی و مردم محلی، همچنان ادامه دارد. صعبالعبور بودن منطقه و وسعت آتش، عملیات مهار را دشوار کرده است و سه فروند بالگرد برای آبپاشی هوایی به منطقه اعزام شدهاند تا روند اطفای حریق سرعت گیرد.
