پاسخ شهردار به جنجال تخریب در تئاتر شهر

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: سکوی تخریب شده در ورودی مترو قرار داشت و اکنون در حال مرمت پله‌های این قسمت هستیم؛ میراث فرهنگی در داخل حریم می‌تواند نظارت کند اما خارج از حریم در اختیار شهرداری تهران است.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۱۲
| |
1025 بازدید

پاسخ شهردار به جنجال تخریب در تئاتر شهر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی قمی با اشاره به توضیحات وزارت ارشاد در این خصوص که «تخریب سازه کنونی در تئاتر شهر بدون اطلاع و استعلام از میراث فرهنگی صورت گرفته است»، اظهار کرد: سکو‌های تخریب شده ربطی به میراث فرهنگی ندارد؛ شهرداری در بوستان و معبر خود بهسازی انجام می‌دهد و میراث تنها در خصوص ملک تاریخی ورود می‌کند و این ملک تا حریم مشخص شده، قابل نظارت از سوی میراث فرهنگی است.

وی همچنین ادامه داد: سکوی تخریب شده در ورودی مترو قرار داشت و اکنون در حال مرمت پله‌های این قسمت هستیم. میراث فرهنگی در داخل حریم می‌تواند نظارت کند، اما خارج از حریم در اختیار شهرداری تهران است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به آخرین وضعیت جانمایی مجسمه جدید در بوستان دانشجو نیز گفت: سازمان زیباسازی باید مجسمه جدید بسازد و روز گذشته هم با معاونت هنری وزارت ارشاد جلسه‌ای داشتند و قرار شد مجسمه جدیدی با نظارت وزارت ارشاد جایگزین و جانمایی شود. ما نیز پیگیری می‌کنیم که مجسمه جدید هرچه سریع‌تر در محل قبلی جا نمایی شود.

غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
شهریاری: با سقوط روزانه ارزش پول، نمی‌توان تظاهر کرد تحریم‌ها بی‌تأثیرند
میوه های دیررس صرفه‌جویی، بر آب رفت/ روایت اعداد و ارقام از سالهای فرهنگ‌سازی
