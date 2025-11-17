En
نبض خبر

فیلم اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی

فیلم وایرال شده از اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی که در فضای مجازی وایرال شده را ببینید.
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
1
18
پاسخ
فقط خنده ای اون سه تا
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
1
20
پاسخ
دنیا کجاست فکر ما کجاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
9
پاسخ
خوب الله اکبر اذان که اول 4 بار باید تکرار بشه .چرا هیچکرامش 4 بار تکرار نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
13
پاسخ
اطرافیاشو نگاه کنید. همه دارند میخندند. :(
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
21
پاسخ
الان ایشون توهین به مقدسات نمیکنن؟ مگه نباید اذان به زبان عربی خوانده شود؟ اینها دیگه خودشون رو هم مسخره کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
13
پاسخ
اذان گفتن به چینی مثل اینه که بخواهی یدالله رو به انگلیسی ترجمه کنی و بگویی "هند آف گاد"
مفاهیم هم عوض می شه
اگه یک غیر روحانی اینکار رو کرده بود الان روزنامه کیهان ده تا مقاله زده بود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی کنه!!!!!
در صورتیکه ایشون به عنوان یک انسان درس خونده نباید چنین اشتباهی رو مرتکب بشه
هم شعائر دینی مسخره می شه
هم خودش!!!!!
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
7
پاسخ
بعضی‌از روحانیون دیگه شورشو در آوردن، اون پا منبری ها ترکیده بودن از خنده‌، آخه این چه کاریه.
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
3
پاسخ
حاج آقا ما که متوجه نشدیم و لی التماس دعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
مگه ما به زبان فارسی اذان میگم یا کشورهای دیگر به زبان خودشون ؟این بدعت نیست؟
