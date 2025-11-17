نبض خبر
فیلم اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی
فیلم وایرال شده از اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی که در فضای مجازی وایرال شده را ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
خوب الله اکبر اذان که اول 4 بار باید تکرار بشه .چرا هیچکرامش 4 بار تکرار نشده
الان ایشون توهین به مقدسات نمیکنن؟ مگه نباید اذان به زبان عربی خوانده شود؟ اینها دیگه خودشون رو هم مسخره کردند
اذان گفتن به چینی مثل اینه که بخواهی یدالله رو به انگلیسی ترجمه کنی و بگویی "هند آف گاد"
مفاهیم هم عوض می شه
اگه یک غیر روحانی اینکار رو کرده بود الان روزنامه کیهان ده تا مقاله زده بود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی کنه!!!!!
در صورتیکه ایشون به عنوان یک انسان درس خونده نباید چنین اشتباهی رو مرتکب بشه
هم شعائر دینی مسخره می شه
هم خودش!!!!!
مفاهیم هم عوض می شه
اگه یک غیر روحانی اینکار رو کرده بود الان روزنامه کیهان ده تا مقاله زده بود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی کنه!!!!!
در صورتیکه ایشون به عنوان یک انسان درس خونده نباید چنین اشتباهی رو مرتکب بشه
هم شعائر دینی مسخره می شه
هم خودش!!!!!
بعضیاز روحانیون دیگه شورشو در آوردن، اون پا منبری ها ترکیده بودن از خنده، آخه این چه کاریه.