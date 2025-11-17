میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۶۳۵
بازدید: ۵۰۴

عکس: بدرقه کاروان «اهالی بهشت» در اصفهان

بدرقه کاروان «اهالی بهشت»، حامل پیکرهای مطهر شهدای گمنام، امشب یکشنبه ۲۵ آبان مصادف با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و هیئت‌های مذهبی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. پیکر مطهر این شهدا از فردا در سراسر استان اصفهان تشییع خواهد شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
شهید گمنام اصفهان عکس استانها شهید تشییع شهدا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.