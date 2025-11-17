عکس: بدرقه کاروان «اهالی بهشت» در اصفهان

بدرقه کاروان «اهالی بهشت»، حامل پیکرهای مطهر شهدای گمنام، امشب یکشنبه ۲۵ آبان مصادف با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و هیئت‌های مذهبی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. پیکر مطهر این شهدا از فردا در سراسر استان اصفهان تشییع خواهد شد.