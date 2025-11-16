عکس: آموزش‌های تاکتیکی پیشرفته برای غیرنظامیان در اوکراین

در قلب منطقه خارکیف اوکراین، غیرنظامیان در یکی از مراکز تخصصی منطقه‌ای، تحت آموزش‌های سخت‌گیرانه تاکتیکی در شرایط میدانی قرار گرفتند تا برای مقاومت ملی آماده شوند. این دوره فشرده که با همکاری گروه‌های کوچک اجرا می‌شود، بر کسب مهارت‌های حیاتی مانند آموزش عملی سلاح گرم، تشخیص و ایمنی مین، و تسلط بر توپوگرافی نظامی متمرکز است تا سطح آمادگی شهروندان را در برابر تهدیدات افزایش دهد.