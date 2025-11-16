نبض خبر
ترور شخصی که سعی کرد ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند!
تاکر کارلسون، روزنامهنگار مطرح آمریکایی و از دوستان نزدیک چارلی کرک میگوید، من و چارلی به کاخ سفید رفتیم و به ترامپ گفتیم اگر به ایران حمله کنی، برای همه بد خواهد شد، حتی شخص خودت. کارلسون میگوید: «من و چارلی کرک، مستقیماً با رئیسجمهور صحبت کردیم و گفتیم نباید وارد این جنگ شوی... چون هدف اصلی این ماجرا جلوگیری از ساخت سلاح هستهای توسط ایران نیست؛ اسرائیل میخواهد آمریکا را وارد یک جنگِ دیگر برای تغییر رژیم کند... چارلی برای گفتن همین موضوع به کاخ سفید رفت و خدا خیرش بدهد که این کار را کرد، اما بابتش مورد نفرت قرار گرفت...» روایت کامل این روزنامه نگار را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر تاکر کارلسن چارلی کرک حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا جنگ دوازده روزه
