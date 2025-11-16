En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 90
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۵۷۷
کد خبر:۱۳۴۰۵۷۷
1153 بازدید
نبض خبر

ترور شخصی که سعی کرد ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند!

تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی و از دوستان نزدیک چارلی کرک می‌گوید، من و چارلی به کاخ سفید رفتیم و به ترامپ گفتیم اگر به ایران حمله کنی، برای همه بد خواهد شد، حتی شخص خودت. کارلسون می‌گوید: «من و چارلی کرک، مستقیماً با رئیس‌جمهور صحبت کردیم و گفتیم نباید وارد این جنگ شوی... چون هدف اصلی این ماجرا جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران نیست؛ اسرائیل می‌خواهد آمریکا را وارد یک جنگِ دیگر برای تغییر رژیم کند... چارلی برای گفتن همین موضوع به کاخ سفید رفت و خدا خیرش بدهد که این کار را کرد، اما بابتش مورد نفرت قرار گرفت...» روایت کامل این روزنامه نگار را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تاکر کارلسن چارلی کرک حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا جنگ دوازده روزه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
هشدار پزشکیان درباره حمله تازه به ایران
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
رئیس CIA ترامپ را به حمله به ایران تحریک می‌کند
برآورد تحلیل گر بریتانیایی از زمان جنگ ایران و آمریکا
سخنان جنجالی یک ایرانی در برنامه مطرح انگلیس
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
ویدیوی روایت رهبر انقلاب از رمز پیروزی
ایران در جنگ بعدی از این امکانات نظامی دست نخورده‌اش استفاده می‌کند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
تظاهرات عظیم ضد حمله به ایران در میدان تایمز نیویورک
برآورد قابل تامل عراقچی درباره احتمال جنگ قریب الوقوع
قاتل چارلی کرک بخشیده شد! + زیرنویس
دستور اخراج هر کارمندی که از مرگ چارلی کرک شادی کرد!
تصاویر عملیات تعقیب چارلی کرک
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
بهتر است ایران بمب هسته‌ای داشته باشد تا اینکه وارد جنگ شویم!
ترامپ و ماسک پس از ماه درگیری کنار هم
تصاویر تازه از لحظه فرار عامل ترور چارلی کرک
اگر دخترم بر اثر تجاوز حامله شود، اجازه سقط جنین نمی‌دهم!
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
گزارش مامور FBI از ترور چارلی کرک؛ چه سلاحی کشف شد؟ + زیرنویس
نیمه برافراشتن پرچم آمریکا و سکوت در کنگره برای چارلی کرک
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
دفاع محکم تاکر کارلسون از ایران
چند آمریکایی را می‌شناسید که ایران کشته باشد؟!
هشدار تاکر کارلسون درباره رویارویی ایران و آمریکا
جزئیات حمله اسرائیل به ایران به روایت تاکر کارلسون
شرط مهم مسعود پزشکیان برای مذاکره با آمریکا
توضیح جالب پزشکیان درباره مخاطب «مرگ بر آمریکا»
خشم سفیر اسرائیل از مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون را ببینید
ترور چارلی کرک به خاطر مخالفت با حمله به ایران؟! + زیرنویس
ایران در جنگ با اسرائیل از روسیه و چین چه انتظاری داشت؟ پاسخ قابل تامل پزشکیان
خشکسالی ایران کار ناتو است!
ایران حتی با سلاح‌های متعارف هم می‌تواند اسرائیل را نابود کند
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟