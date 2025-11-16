نبض خبر
لحظه انهدام یک قایق دیگر توسط ارتش آمریکا
ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهایش قایقی را در دریای کارائیب هدف قرار دادهاند که «مظنون» به دست داشتن در عملیات قاچاق مواد مخدر بود! بهگفته ارتش آمریکا، این حمله باعث کشتهشدن تمام سرنشینان قایق شد، بدون آنکه تعداد یا هویت آنها اعلام شود. ارتش تاکید کرد این عملیات بخشی از تلاشها برای مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر در منطقه است. این لحظات را میبینید.
برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ونزوئلا ویدیو قایق ونزوئلا
