فیلم همسایه شما، زهره به کارگردانی علی درخشنده و نویسندگی بردیا یادگاری محصول سال 1398 است. شب‌نامه‌هایی علیه زنی میانسال در شهرک محل سکونتش در حال توزیع است که جرم‌ها و گناهان بسیاری را به او نسبت می‌دهند... . رویا ‌افشار، ندا ‌جبرئیلی، مسعود ‌دلخواه، قربان ‌نجفی، علی بی‌غم، سینوهه دانشمند، توران یاقوتی و سعید آرمند در این فیلم مقابل دوربین بهروز بادروج بازی کردند. میلاد موحدی موسیقی متن این فیلم را ساخت و عماد خدابخش این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.