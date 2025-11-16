En
لحظات دیدار یعقوب نبی با فرزندش یوسف!
کد خبر:۱۳۴۰۵۱۴
نبض خبر

ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت

انتشار ویدیوی جنجالی از رویداد «دیزاین‌ویک | هفته طراحی» در دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران، با واکنش‌های تندی از سوی طیفی مواجه شد و دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه‌ای این رویداد را متوقف کرد. دانشگاه تهران اعلام کرد که با توجه به استقبال فراتر از تصور و کم‌نظیر از برگزاری رویداد هفته طراحان در دانشکدگان هنرهای زیبای این دانشگاه و اختلال پیش آمده در برنامه‌های جاری به دلیل کثرت جمعیت برگزاری این برنامه متوقف شد! ویدیویی مورد اشاره که باعث شد مدیران دانشگاه تهران ترمز این برنامه را بکشند را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دیزاین ویک هفته طراحی دانشگاه تهران ویدیو
