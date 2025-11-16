محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین در اجلاس بین المللی ایران شناسی گفت: ما در سنت های ایرانی و اسلامی می‌گوییم در برابر متکبر تکبر کن اما در برابر کسی که حاضر به گفت‌وگو است همیشه راه گفت و گو باز است. اگر اجازه ندهیم که کسانی از گذشته دروغین، پرده ای در برابر آینده فرصت ها و امکان ها بسازند، راه بسیار روشنی برای آینده ایران و منطقه و جهان وجود دارد و شما دانشمندان گشایندگان آن راه هستید.