En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 63
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۰۵۰۲
کد خبر:۱۳۴۰۵۰۲
488 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم آریاشهر دو نفر

فیلم آریاشهر دو نفر به کارگردانی حمید بهرامیان و نویسندگی حمید بهرامیان و سید مسعود سعیدی محصول سال 1402 است. خرداد و بهرام یک کیف پر از دلار پیدا می‌کنند و پس از این اتفاق با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند. محسن کیایی، مهران احمدی، پانته‌آ پناهی‌ها، علی اوجی، هومن حاجی عبداللهی، سها نیاستی، سودابه بیضایی، خشایار راد، مریم ماهور، روزبه اختری و سجاد پرالک در این فیلم مقابل دوربین رضا سپهری بازی کردند. بامداد افشار موسیقی متن این فیلم را ساخت و نیما جعفری جوزانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران حمید بهرامیان محسن کیایی مهران احمدی پانته‌آ پناهی‌ها علی اوجی هومن حاجی عبداللهی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟