سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم آریاشهر دو نفر
فیلم آریاشهر دو نفر به کارگردانی حمید بهرامیان و نویسندگی حمید بهرامیان و سید مسعود سعیدی محصول سال 1402 است. خرداد و بهرام یک کیف پر از دلار پیدا میکنند و پس از این اتفاق با چالشهای زیادی روبرو میشوند. محسن کیایی، مهران احمدی، پانتهآ پناهیها، علی اوجی، هومن حاجی عبداللهی، سها نیاستی، سودابه بیضایی، خشایار راد، مریم ماهور، روزبه اختری و سجاد پرالک در این فیلم مقابل دوربین رضا سپهری بازی کردند. بامداد افشار موسیقی متن این فیلم را ساخت و نیما جعفری جوزانی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران حمید بهرامیان محسن کیایی مهران احمدی پانتهآ پناهیها علی اوجی هومن حاجی عبداللهی