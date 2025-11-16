هانی خمانه دار مشهور به هانی کرده از اراذل و اوباش سطح یک که با وجود جرایم متعدد مشمول حبس ابد یا حبس طولانی نشده و دوباره آزاد شده، در مصاحبه‌ای با مجید واشقانی تطهیر شده است؛ اقدامی که سطح این برنامه را در حد این وبش پایین آورده و این سوال را پیش آورده که آیا واشقانی حاضر است دست به هر حرکتی بزند که در یوتیوب ویو بگیرد؟ بخشی از صحبت‌های این رذل که متاسفانه ولگردی‌اش پیام خوبی ندارد را می‌بینید.