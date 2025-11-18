فیلم خانه ارواح به کارگردانی کیارش اسدی زاده و نویسندگی کیارش اسدی زاده و شاهرخ کافی محصول سال 1399 است. داستان این فیلم مربط به شاهرخ و مرتضی است که در روز 28 مرداد 1332 در یک زایشگاه به دنیا می‌آیند و سال ها بعد در روزهای جنگ ایران و ‌عراق و بمباران شهرها، به طور اتفاقی سر راه هم قرار می‌گیرند و وارد خانه‌ای متروکه روبروی همان زایشگاه می‌شوند. ورود آنها به این خانه و مواجهه با صاحبان قدیمی این خانه در دوره‌های تاریخی مختلف، سرآغاز ماجراهایی عجیب و می‌شود، که شاهرخ و مرتضی را درگیر حل آنها می‌سازد از جمله دیدار با روح مشیرالدوله و ارواح دیگری. در پایان هر دو شخصیت اصلی دستگیر و برای جمع کردن اطلاعات از عراقی ها توسط کمیته فرستاده می شوند اما وقتی بر می گردند معشوقه های آنها مورخه و کتایون دیگر پیر شده‌اند. پژمان جمشیدی، کاظم سیاحی، نازنین بیاتی، ستاره پسیانی، سروش صحت، نادر فلاح، علی استادی و رضا کیانیان در این فیلم مقابل دوربین اشکان اشکانی بازی کردند. علی شهبازی موسیقی متن این فیلم را ساخت و سپیده عبدالوهاب این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.