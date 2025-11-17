En
کد خبر:۱۳۴۰۴۹۱
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم برف آخر

فیلم سینمایی برف آخر به کارگردانی و نویسندگی امیرحسین عسگری محصول سال 1400 است. یوسف دامپزشک موفق و متعهدی است که در روستای کیاسر از توابع ساری زندگی می‌کند. داستان فیلم درباره ناپدید شدن خورشید، دختر دوست صمیمی او، خلیل، روایت می‌شود. در ابتدا مشخص نیست که چه اتفاقی برای خورشید افتاده و همه اهالی روستا با دلسوزی در جستجوی او هستند. اما با گذشت زمان، راز پنهانی برملا می‌شود که مسیر ماجرا را تغییر می‌دهد. امین حیایی، لادن مستوفی، مجید صالحی، نوشین مسعودیان، صادق ملک، امیر مشهدی عباس، امیرعباس رودگر صفاری و مهدی مهربان در این فیلم مقابل دوربین آرمان فیاض بازی کردند. مسعود سخاوت دوست موسیقی متن این فیلم را ساخت و اسماعیل علیزاده این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران امیرحسین عسگری امین حیایی لادن مستوفی مجید صالحی
