وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: مذاکره‌ای که برای دیکته کردن خواسته‌های حداکثری و زیاده خواهانه طرف مقابل باشد را قبول نمی‌کنیم .

به گزارش تابناک؛ «سید عباس عراقچی» ظهر روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» که در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شده است، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی اظهار کرد: سیاست ما کاملاً روشن است، ما همچنان پیگیر دیپلماسی و طرفدار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مسائل هستیم البته در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی کوتاه نخواهیم آمد و این امر را در مقاطع مختلف از جمله در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان دادیم.

سیاست ما نه گفتن به سلطه و آری گفتن به دیپلماسی و گفت‌وگوست

وی ادامه داد: سیاست ما مقاومت در برابر سلطه طلبی و نه گفتن به سلطه و آری گفتن به دیپلماسی و گفت‌وگوست.

وزیر خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با صحبت‌های صبح امروزش در مورد مذاکره خاطر نشان کرد: همانطور که پیش از این نیز گفته‌ایم ایران همواره طرفدار دیپلماسی و مذاکره است؛ مذاکره‌ای شرافتمندانه، منصفانه و بر اساس پیشبرد منافع متقابل.

رویکرد فعلی مقامات آمریکایی حاکی از مذاکرات برابر و منصفانه برای رسیدن به منافع متقابل نیست

عراقچی ادامه داد: ولی رویکرد فعلی مقامات آمریکایی حاکی از مذاکرات برابر و منصفانه برای رسیدن به منافع متقابل نیست و آنچه که می‌بینیم در حقیقت تلاش برای دیکته کردن خواسته‌های حداکثری و زیاده خواهانه است و ما در برابر این نوع سیاست و خواسته‌ها، فرصتی برای گفت‌و‌گو نمی‌بینیم ما در حقیقت مذاکره‌ای که برای دیکته کردن باشد را قبول نمی‌کنیم.

وزیر خارجه همچنین با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» گفت: این کنفرانس یکی از جلسات فرعی مجمع گفت‌وگوی تهران است. حدود ۶۰ مهمان خارجی و همچنین هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مقیم تهران و همچنین تعدادی از کارشناسان داخلی. در این نشست حضور دارند. بحث‌های خوبی در ارتباط با موضوع حقوق بین‌الملل و تهاجمی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با نقض حقوق بین الملل انجام داد، مطرح شد.

عراقچی ادامه داد: واقعیت این است که سیاست‌های آمریکا با حمایت برخی از کشور‌های غربی در عرصه بین‌الملل باعث شده که روابط بین‌الملل به قبل از تشکیل سازمان ملل و حقوق بین‌الملل بازگردد. این وضعیت باعث می‌شود که همه کشور‌ها به این سمت بروند که بدون اتکا به حقوق بین‌الملل قوی شوند و از خود دفاع کنند، این موضوع قطعاً باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود و جامعه بین‌المللی باید در برابر این سیاست‌ها ایستادگی کند.