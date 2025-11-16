زنده از عربستان/ کولاک نمایندگان ایران در تکواندو و ووشو

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، نماینده وزن ۵۱- کیلوگرم زنان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
روژان گودرزی در مرحله یک هشتم نهایی وزن۵۱- کیلوگرم برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
تکواندوی ایران در نخستین روز رقابتها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.
یلدا ولینژاد سومین فینالیست تکواندو ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۷:۳۲
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، یلدا ولینژاد نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل «آنیانچو» از نیجریه دارنده برنز جهان در ووشی به میدان رفت و موفق شد دو بر یک به برتری برسد و راهی فینال وزن خود شود.
یلدا ولی نژاد در راند اول دو بر صفر از حریف نیجریهای پیش افتاد. در راند دوم هم با نتیجه ۹ بر ۴ حریف بلند قامت خودش را شکست داد تا سومین فینالیست ایران در روز دوم مسابقات تکواندو باشد.
او در دیدار نهایی برابر اوزادا سوبیرجونووا حریف عنواندار از ازبکستان به میدان می رود.
مرادیان دومین فینالیست ایران در تکواندوی پسران
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۷:۱۷
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مرحله نیمه نهایی وزن مثبت ۶۰ کیلوگرم برگزار شد و نماینده ایران علی اصغر مرادیان مقابل محمد سیلیم از مصر به روی شیاپچانگ رفت.
علی اصغر علی مرادیان در رقابت با محمد سیلیم از مصر با نتیجه دو برصفر به برتری رسید. مرادیان در راند اول شش بر صفر از حریف مصری پیش افتاد. در راند دوم هم با نتیجه ۱۱ بر ۴ به برتری رسید تا دومین فینالیست ایران در مسابقات تکواندوی پسران باشد.
پیش از این امیررضا صادقیان به دیدار فینال راه پیدا کرده بود. در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.
صادقیان با شکست نایب قهرمان المپیک فینالیست شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۶:۵۳
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مشابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲-کیلوگرم در دور نخست موفق به شکست نماینده ترکیه شد.
وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور «بورکینافاسو» رفت و این دیدار در راند اول با نتیجه ۷ بر چهار به سود حریف صادقیان تمام شد. راند دوم این دیدار ۸ بر ۵ به سود نماینده کشورمان تمام شد.
در راند سوم یک دیدار بسیار فنی ونفس گیر و پر تکنیک بین این دو تکواندو کار برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان ۱۵ بر ۸ موفق به شکست حریف خود شد و به نیمه نهایی راه یافت.
نماینده کشورمان در نیمه نهایی این رقابت ها به مصاف «الشربتی» از کشور اردن رفت و این دیدار در ثانیه های پایانی با یک ضربه سه امتیازی بازی را به سود خود تمام کرد و این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود صادقیان تمام شد. در راند دوم این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده کشور اردن تمام شد.
در راند سوم که یک دیدار مهم و حساس بود، هر دو هوگوپوش با احتیاط و سنجید مبارزات خود را انجام دادند و در پایان صادقیان با یک مبارزه هوشمندانه در ثانیه های پایانی «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو را با نتیجه ۲ بر یک
را شکست داد.
شکست دختر تکواندوکار ایران مقابل نایب قهرمان جهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۶:۵۲
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مرحله یک چهارم نهایی وزن ۵۱- کیلوگرم زنان برگزار شد و نماینده ایران شکست خورد. روژان گودرزی در رقابت با الیف آکگول از ترکیه نایب قهرمان جهان با نتیجه ۲ بر ۱ نتیجه را واگذار کرد.
گودرزی در راند اول ۱ بر صفر پیش افتاد. راند دوم را ۴ بر ۱۱ واگذار کرد و در راند سوم ۵ بر ۷ شکست خورد. گودرزی در مقابل نایب قهرمان جهان عملکرد خوبی را از خود نشان داد و رقابت پایا پایی داشت. پیش از این امیررضا صادقیان، علیاصغر علیمرادیان، یلدا ولینژاد به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و ایران در مجموع چهار نماینده در مرحله نیمه نهایی دارد.
یلدا ولی نژاد یک گام دیگر تا فینال
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۶:۰۰
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، یلدا ولی نژاد نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در دور نخست استراحت داشت و در نخستین مبارزه به مصاف «جنپر» از ترکیه رفت.
در راند اول این دیدار ولی نژاد موفق شد با نتیجه ۱۰ بر ۵ به به برتری برسد.
راند دوم این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۹ به سود نماینده کشورمان تمام شد و ولی نژاد با این پیروزی به نیمه نهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.
صعود صادقیان و علیمرادیان به نیمهنهایی تکواندو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۵:۴۸
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه دومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲-کیلوگرم در دور نخست موفق به شکست نماینده ترکیه شد. وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور «بورکینافاسو» رفت و این دیدار در راند اول با نتیجه ۷ بر چهار به سود حریف صادقیان تمام شد. راند دوم این دیدار ۸ بر ۵ به سود نماینده کشورمان تمام شد. در راند سوم یک دیدار بسیار فنی ونفس گیر و پر تکنیک بین این دو تکواندو کار برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان ۱۵ بر ۸ موفق به شکست حریف خود شد و به نیمه نهایی راه یافت.
نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم تکواندوی مردان هم موفق به شکست حریف و راهی مرحله نیمه نهایی شد. علی اصغر علی مرادیان برابر عیسی دیاکیته از ساحل عاج با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در راند اول، علیمرادیان ۱۴ بر ۸ پیروز شد. در راند دوم، علیمرادیان ۸ بر ۲ به پیروزی رسید.
پیروزی راحت تیم هندبال ایران مقابل مالدیو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۴:۳۸
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، ملی پوشان هندبال ایران از ساعت ١٢ امروز (یکشنبه به وقت ریاض- ١٢:٣٠ به وقت کشورمان) به مصاف مالدیو رفتند و ۵٧-١۴ به برتری رسیدند. نیمه اول این مسابقه ٢۴-۵ به سود ایران خاتمه یافت.
تیم کشورمان که در مسابقه نخست خود برابر قطر شکست خورده بود روز سه شنبه مقابل امارات صف آرایی خواهد کرد.
علی رحیمی كازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین كبیریانجو، میلاد قلندری، افشین صادقی، كیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادقزاده، محمدرضا كاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اكبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازیها هستند و رافائل كاستیو هدایت این تیم را برعهده دارد.
راهیابی سه ووشوکار به فینال
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۵۷
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف داستان اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار زیرک و عنواندار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. همتی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.
عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف محمد سلطانی از افغانستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. محرمی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قزاق و قرقیز دیدار خواهد داشت.
فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف مجادی منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. طالشی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قرقیز و مصر دیدار خواهد داشت.
راهیابی سهیلا منصوریان به فینال ووشو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۵۱
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت.
منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با برنده ترکیه و ساحلعاج دیدار خواهد داشت.
راهیابی سارا شفیعی به فینال ووشو
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۴۸
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف برنا توت از ترکیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت.
شفیعی امشب برای کسب مدال طلا با برنده بنگلادش و مصر دیدار خواهد داشت.
صعود پسر تکواندوکار ایران به مرحله یک چهارم نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۴۴
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، علی اصغر علیمرادیان نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم مردان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
علیمرادیان در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم برابر کاسیمیر بتل از چاد قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
پیش از این روژان گودرزی و امیررضا صادقیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
برنز شهربانو منصوریان قطعی شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۰
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
شهربانو منصوریان، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف منتالله علی از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار سرسخت شکست خورد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
منصوریان از قبل از شروع بازیها با مصدومیتی سنگین از ناحیه پا مواجه بود.
صعود صادقیان به مرحله یک چهارم نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۲:۲۴
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، نماینده وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
امیررضا صادقیان در مرحله یک هشتم نهایی وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم برابر ویگیتان کلیش از ترکیه قرار گرفت و با در دو راند پیاپی موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
صادقیان در راند اول ۹ بر ۵ به برتری رسید و در راند دوم هم ۲ بر صفر پیروز شد تا در نهایت دستش به عنوان برنده بالا برود.
