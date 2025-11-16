زنده از عربستان/ کولاک نمایندگان ایران در تکواندو و ووشو

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، نماینده وزن ۵۱- کیلوگرم زنان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.



روژان گودرزی در مرحله یک هشتم نهایی وزن۵۱- کیلوگرم برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.

تکواندوی ایران در نخستین روز رقابت‌ها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.