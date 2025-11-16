زنده از عربستان/ امید به مدال در سه رشته

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، نماینده وزن ۵۱- کیلوگرم زنان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
روژان گودرزی در مرحله یک هشتم نهایی وزن۵۱- کیلوگرم برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
تکواندوی ایران در نخستین روز رقابتها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز( یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در صبح نهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف داستان اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار زیرک و عنواندار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. همتی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.
عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف محمد سلطانی از افغانستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. محرمی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قزاق و قرقیز دیدار خواهد داشت.
فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف مجادی منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. طالشی امشب برای کسب مدال طلا با برنده قرقیز و مصر دیدار خواهد داشت.
سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت.
منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با برنده ترکیه و ساحلعاج دیدار خواهد داشت.
شهربانو منصوریان، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف منتالله علی از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار سرسخت شکست خورد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
منصوریان از قبل از شروع بازیها با مصدومیتی سنگین از ناحیه پا مواجه بود.