تعداد بازدید : 200
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۴۵۹
1049 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

شریفی نیا عمو و دایی رسول مهربانی است!

رسول مهربانی کارشناس سابق ساترا (مسئول ممیزی) که به یک باره گزارشگر تکواندو تلویزیون شد و به سرعت از گزارشگری ارتقا درجه گرفت و مجری ثابت برنامه‌های صداوسیما شد، این روزها با اظهارنظرهایی که مجبور شده پس بگیرد، زیر ذره بین رفته است. برخی بر روی شیوه رشد آسانسوری این مجری تمرکز کرده‌اند که عاملش چیست و سراغ نسبت خانوادگی‌اش رفته است. از قضا این مجری در دو برنامه مختلف تلویزیون محمدرضا شریفی نیا را یک بار عمو و بار دیگر دایی خود معرفی کرده است! مشخص نیست چگونه شریفی نیا همزمان دایی و عموی مهربانی است. هر دو اعلام نسب مهربانی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر رسول مهربانی محمدرضا شریفی نیا ویدیو صداوسیما رانت وحید جلیلی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
2
0
پاسخ
خیلی بانمک است. انشالا موفق باشه ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
دقیقا! هم اندازه خیارشور با نمک هست ایشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
باید از شریفی نیا پرسید
