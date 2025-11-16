نبض خبر
شریفی نیا عمو و دایی رسول مهربانی است!
رسول مهربانی کارشناس سابق ساترا (مسئول ممیزی) که به یک باره گزارشگر تکواندو تلویزیون شد و به سرعت از گزارشگری ارتقا درجه گرفت و مجری ثابت برنامههای صداوسیما شد، این روزها با اظهارنظرهایی که مجبور شده پس بگیرد، زیر ذره بین رفته است. برخی بر روی شیوه رشد آسانسوری این مجری تمرکز کردهاند که عاملش چیست و سراغ نسبت خانوادگیاش رفته است. از قضا این مجری در دو برنامه مختلف تلویزیون محمدرضا شریفی نیا را یک بار عمو و بار دیگر دایی خود معرفی کرده است! مشخص نیست چگونه شریفی نیا همزمان دایی و عموی مهربانی است. هر دو اعلام نسب مهربانی را میبینید.
رسول مهربانی محمدرضا شریفی نیا
