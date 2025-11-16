حذف و تحریف حوض تئاتر شهر کذب است + عکس

شهردار منطقه ۱۱ گفت: عملیات جمع‌آوری الحاقات و آماده‌سازی برای محوطه‌سازی جدید در پی جلسات مشترک و درخواست مدیر تئاترشهر انجام می‌شود و هیچ بخش اصلی سازه تخریب نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با تاکید بر هماهنگی‌ها و جلسات با مدیر تئاتر شهر درخصوص ساماندهی و بهسازی محوطه تئاترشهر اظهار کرد: این پروژه نتیجه جلسات مشترک با رئیس تئاترشهر و در پاسخ به درخواست وی برای سامان‌دهی فضا و آماده‌سازی برای رویداد‌های پیش‌رو از جمله جشنواره تئاتر فجر است.

وی با اشاره به شروع عملیات عمرانی در محوطه تئاترشهر بیان کرد: این طرح با هدف بهبود کیفیت محیطی، سامان‌دهی فضا‌های بلااستفاده و ارتقای تجربه حضور شهروندان و هنرمندان در این مجموعه اجرا می‌شود.

قمی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: در مرحله نخست، بخش‌هایی از سکو‌های فرسوده و الحاقی که طی سال‌های گذشته فاقد کاربری مشخص بودند، جمع‌آوری شده است. این اقدام بر اساس مطالعات کارشناسی و در راستای یکپارچه‌سازی محوطه و آماده‌سازی بستر برای محوطه‌سازی جدید انجام شده است.

وی با بیان اینکه حوض اصلی تئاترشهر سالم و حفظ شده است، افزود: تصویر منتشرشده در صبح امروز -۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴- در صفحه شخصی رئیس تئاتر شهر در فضای مجازی نشان‌دهنده این موضوع است که هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی مجموعه صورت نگرفته است و صرفاً عناصر اضافه و غیرکاربردی برداشته شده‌اند.

بهسازی تئاترشهر بدون تخریب خواهد بود

به‌گفته قمی، تاکنون حدود ۲۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌برداری و جمع‌آوری بتن انجام شده و بخش‌های بعدی شامل کف‌سازی، بهسازی مسیر‌های حرکتی و بهبود دسترسی‌های پیرامونی طبق برنامه اجرا خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: تئاترشهر یکی از مهم‌ترین نماد‌های فرهنگی پایتخت است و نگاه شهرداری منطقه به آن مبتنی بر صیانت، بازآفرینی و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های هنری و فرهنگی است. هدف نهایی این طرح، فراهم‌کردن فضایی استاندارد، کاربردی و درخور جایگاه این مجموعه برای استفاده هنرمندان و شهروندان است.