سخنان مهم عراقچی درباره مذاکرات تازه
عباس عراقچی پس از سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» در پنلی فاش کرد اکنون درخواست برای مذاکره مجددا شروع شده چون آنچه که هدف داشتند در خصوص برنامه هستهای ایران از طریق حمله نظامی محقق نشد. سخنان وزیرامورخارجه کشورمان را میبینید و میشنوید.
