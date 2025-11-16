عکس: برگزاری مسابقات کشوری «زیبایی اسب عرب»

شانزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب کشور در شهرستان اشکذر در استان یزد برگزار شد. در این دوره از مسابقات داورانی از کشور‌های روسیه، بحرین، سوریه، اسپانیا و ایران حضور داشتند و از بین ۱۲۸ راس اسب از ۷ استان کشور، اسب‌های برتر را انتخاب کردند.