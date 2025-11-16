میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۴۱۱
بازدید: ۹۵۹

عکس: برگزاری مسابقات کشوری «زیبایی اسب عرب»

شانزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب کشور در شهرستان اشکذر در استان یزد برگزار شد. در این دوره از مسابقات داورانی از کشور‌های روسیه، بحرین، سوریه، اسپانیا و ایران حضور داشتند و از بین ۱۲۸ راس اسب از ۷ استان کشور، اسب‌های برتر را انتخاب کردند.

برچسب‌ها:
عکس خبری مسابقات اسب سواری زیبایی اسب عرب اشکذر یزد اسب
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
