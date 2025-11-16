عکس: راهآهن دهلی–کشمیر
دره کشمیر آرام به نظر میرسد، اما زیر این آرامش، سالها تنش و انتظار جریان دارد.اینجا تنها ایالت مسلماننشین هند است؛ جایی که مردمش میان کوه، ایمان و محدودیت، برای حفظ هویت خود تلاش میکنند.در هر جاده و میدان، حضور سربازان بخشی از زندگی روزمره است؛ واقعیتی که نسلها با آن بزرگ شدهاند.از تقسیم هند و پاکستان تا امروز، این دره بارها میان جنگ، سیاست و آرزو سرگردان مانده است.حالا پس از هجده سال کار، قطاری تازه از دل هیمالیا گذشته تا راهی نو به دل این سرزمین باز کند.دولت از گردشگری و اشتغال میگوید، از توسعه و اتصال.اما در چهرهی مردم کنار ریل، هنوز پرسشی پنهان است: این قطار، تا کجای زندگیشان پیش خواهد رفت؟
