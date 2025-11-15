نبض خبر
جنگ پیشدستانه علیه ایران سیاستی تهاجمی است!
دیو اسمیت کارشناس آمریکایی میگوید: «تهدیدهایی مثل «نابود کردن کامل ایران» در بالاترین سطح سیاسی آمریکا مطرح شده و فضای بیاعتمادی را عمیقتر کرده است... با وجود حمایت ایران از گروههای منطقهای، هیچ حملهای از سوی تهران به خاک آمریکا انجام نشده است... طرح ایده جنگ پیشدستانه علیه کشوری فاقد توان حمله هستهای، خارج از چارچوب یک جنگ عادلانه و صرفاً سیاستی تهاجمی است...» تحلیل کامل این کارشناس را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
