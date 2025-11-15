سوت
افتتاح ورزشگاه مدرن ابن بطوطه؛ حسرت ایرانیها دوچندان شد
مراکش امشب، ورزشگاه بزرگ ابن بطوطه در طنجه را در بازی مقابل موزامبیک، مجدداً افتتاح خواهد کرد. این بازسازی با هدف میزبانی چندین بازی از جام ملتهای آفریقای آینده و آمادهسازی ورزشگاه برای نقشآفرینی در جام جهانی 2030 انجام شده است. ظرفیت ورزشگاه اکنون به 75600 صندلی رسیده و بیش از 5800 صندلی VIP و جایگاه ویژه برای هواداران فراهم شده است. یکی از مهمترین ویژگیهای این بازسازی، اصلاح سقف ورزشگاه بود که در تنها 69 روز توسط مهندسان مراکشی انجام شد و آن را به یکی از بزرگترین سقفها در آفریقا تبدیل کرده است. فناوریهای پیشرفته به کار رفته در سقف، حفاظت، تهویه و استانداردهای ایمنی را تضمین میکنند. علاوه بر این، ظاهر داخلی و بیرونی ورزشگاه، سیستم صوتی حرفهای و صفحهنمایشهای غولپیکر، استانداردهای مدرن جهانی را رعایت کرده و تجربهای کامل برای تماشاگران ایجاد میکند. در مقابل، امروز ویدیویی از روند بازسازی استادیوم آزادی منتشر شد که نشان میدهد پس از گذشت بیش از سه سال، این ورزشگاه همچنان در وضعیتی شبیه یک ویرانه قرار دارد. تصاویر بازدید اینفانتینو از ورزشگاه ابن بطوطه پیش از افتتاح را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت ورزشگاه ابن بطوطه ویدیو ورزشگاه آزادی فیلم استادیوم آزادی