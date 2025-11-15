نبض خبر
اظهارات عجیب یک روحانی درباره قاتل دکتر داوودی!
محمود انصاری قاتل دکتر مسعود داوودی که او را به اتهام ردشده ی خطای پزشکی در پرونده برادرش به شکل فجیعی کشته بود و با لباس این پزشک در سطح شهر چرخیده بود، بامداد روز سهشنبه 20 آبانماه و در نخستین سالگرد قتل دکتر داوودی در میدان هفتتیر یاسوج اعدام شد. حالا ویدیویی از یک روحانی در مراسم خاکسپاری این قاتل آمده که اظهارات عجیبی درباره قاتل و مقتول مطرح میکند. اظهارات خبرساز این روحانی را میبینید و میشنوید.
