کد خبر:۱۳۴۰۲۸۹
نبض خبر

اظهارات عجیب یک روحانی درباره قاتل دکتر داوودی!

محمود انصاری قاتل دکتر مسعود داوودی که او را به اتهام ردشده ی خطای پزشکی در پرونده برادرش به شکل فجیعی کشته بود و با لباس این پزشک در سطح شهر چرخیده بود، بامداد روز سه‌شنبه 20 آبان‌ماه و در نخستین سالگرد قتل دکتر داوودی در میدان هفت‌تیر یاسوج اعدام شد. حالا ویدیویی از یک روحانی در مراسم خاکسپاری این قاتل آمده که اظهارات عجیبی درباره قاتل و مقتول مطرح می‌کند. اظهارات خبرساز این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر مسعود داوودی قاتل ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
2
پاسخ
مسخره
