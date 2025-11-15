En
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
تصاویر قدرت سامانه بارشی که امروز به ایران می‌رسد

با فعال‌شدن سامانه بارشی در سوریه، منطقه درعا طی ساعات گذشته بارش‌های قابل توجهی را دریافت کرد و این سامانه از عصر امروز بخش وسیعی از غرب ایران را در برمی‌گیرد. درصورت تقویت این سامانه، تهران و سایر مناطق مرکزی کشور نیز اولین بارندگی خود در سال آبی جدید را دشت خواهند کرد. در همین راستا کارشناس هواشناسی گفت: «امروز ارتفاعات تهران و البرز سفیدپوش می‌شود. به‌ نظر می‌رسد که سامانه بارشی دوشنبه تهران را دربر بگیرد.» تصاویر قدرت این سامانه بارشی را در کنار گزارش کارشناس هواشناسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر بارش باران ویدیو سامانه بارشی بارش برف
