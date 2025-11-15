سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در بخشی از خطبه‌هایش معصیت را یکی از عوامل قطع باران خواند و گفت وقتی گروهی معصیت کنند، خدا هم بارانش را می‌گیرد! خاتمی در فراز دیگری از سخنانش درباره حجاب گفت بی‌حجاب‌ها دو گروه هستند؛ یک گروه معاندان و کسانی که لجبازی می‌کنند و باید قانون با آن‌ها برخورد کند. گروه دوم کسانی‌اند که معاند نیستند و مسلمان و شیعه هستند و چه بسا در عزای فاطمه (س) هم خوب گریه می‌کنند. به این افراد دلسوزانه می‌گویم که خودتان را در اردوگاه فاطمه (س) قرار بدهید... . فرازهایی از خطبه‌های خاتمی را می‌بینید و می‌شنوید.