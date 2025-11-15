En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 20
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۲۲۲
کد خبر:۱۳۴۰۲۲۲
467 بازدید
نبض خبر

وقتی گروهی معصیت کنند، خدا هم بارانش را می‌گیرد!

سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در بخشی از خطبه‌هایش معصیت را یکی از عوامل قطع باران خواند و گفت وقتی گروهی معصیت کنند، خدا هم بارانش را می‌گیرد! خاتمی در فراز دیگری از سخنانش درباره حجاب گفت بی‌حجاب‌ها دو گروه هستند؛ یک گروه معاندان و کسانی که لجبازی می‌کنند و باید قانون با آن‌ها برخورد کند. گروه دوم کسانی‌اند که معاند نیستند و مسلمان و شیعه هستند و چه بسا در عزای فاطمه (س) هم خوب گریه می‌کنند. به این افراد دلسوزانه می‌گویم که خودتان را در اردوگاه فاطمه (س) قرار بدهید... . فرازهایی از خطبه‌های خاتمی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر خشکسالی تغییرات اقلیمی کاهش بارش ها سید احمد خاتمی حجاب معصیت ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟