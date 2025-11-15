نبض خبر
عکس العمل معنادار سپاه به تست موشک قاره پیما
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به ادعای مطرح شده توسط سردار رحیم نوعی اقدم رئیس ستاد مردمی سعید جلیلی درباره تست موشک 23 هزار کیلومتری ایران در شاهرود و آمادگی برای زدن آمریکا در صورت تحرکات، گفت: «آدمهای بیربطی که نه در موضوع بوده و هستند و یک حرفهایی میزنند، اعتبار نباید برای حرفهایشان قائل شد... بعد هم ما تکلیف عمل میکنیم. تکلیف را هم امام (خامنهای) مشخص میکند. وقتی مشخص کرده است که برد موشکهای ما بیشتر از این (دو هزار کیلومتر) نباشد، ما این را رعایت میکنیم. این ربطی به علم ما و توانمندی علمی و صنعتی ما ندارد...» توضیحات عامل سردار فدوی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر کاهش برد موشک خلع سلاح موشکی ویدیو بازدارندگی موشکی رحیم نوعی اقدم علوی فدوی موشک قاره پیما
اخبار مرتبط