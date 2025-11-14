نبض خبر
جزئیات عفو متهمان 1401؛ 90 هزار پرونده
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا گفت: «در سال 1401 بهواسطۀ آن فضایی که پیش آمد، پروندههای کثیری تشکیل شد؛ چنانچه همۀ آن پروندهها منجر به صدور و اجرای حکم میشد، عواقب و آسیبهایی پدید میآمد. ما پس از تفکر و بحث، به این نتیجه رسیدیم که بهصورت معیاری، پروندۀ آن دسته از متهمان و محکومان واجد شرایط را که بهنحوی از انحاء در وقایع سال 1401 دخیل بودند، در فرآیند عفو قرار دهیم. امری که محقق شد و به موجب آن حدود 90 هزار پرونده، تعیینتکلیف شدند؛ البته ما مدعی نیستیم که از صفر تا صدِ آن فرآیند، نفع و سود بود، اما به هر ترتیب، منافعش از مضارش خیلی بیشتر بود.» روایت قاضی القضات را میبینید و میشنوید.
