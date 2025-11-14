ویدیویی از سرلشکر شهید امیرعلی حاجی زاده وایرال شده که با اشاره به نزدیک شدن مرگ می‌گوید: «مثلاً آن دنیا روز قیامت است و همه حاضر شدیم. طرف فکر می‌کند که آقای ایکس خیلی خدمت کرده، پاسدار بوده، زحمت کشیده. می‌بینیم دارند محاکمه‌اش می‌کنند. برای چه محاکمه‌اش کنند؟ می‌گوید این شریک خون خیلی از مثلاً شیعیان است. یعنی آدم کشته؟ ما یک جایگاه‌هایی را اشغال کردیم. اگر خوب استفاده نکنیم، می‌شویم غاصب. غاصب که فقط اسرائیل نیست...» سخنان کامل فرمانده سپاه نیروی هوافضای سپاه را می‌بینید و می‌شنوید.