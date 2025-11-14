میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض

زنده از عربستان| شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در هفتمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز جمعه ۲۳ آبان دنبال می شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۰۱
| |
579 بازدید

زنده از عربستان| شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر

ورزشکاران کشورمان در هفتمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین  دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

شکست تیم هندبال ایران مقابل قطر
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۱۲:۲۵

تیم ملی هندبال ایران بازی‌های کشورهای اسلامی را با شکست آغاز کرد.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی هندبال از ساعت ١٠/٣٠ امروز (جمعه به وقت تهران) در اولین دیدار خود در بازی‌های کشورهای اسلامی برابر قطر قرار گرفت و با نتیجه ٣٩ بر ٢٣ شکست خورد.

نیمه اول این دیدار با نتیجه ٢۴ بر ١٠ به سود قطر به پایان رسید. 

رافائل کاستیلو که از سال گذشته کار آماده سازی تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2026 آغاز کرده، در بازی‌های کشورهای اسلامی لژیونرهای هندبال ایران را در اختیار ندارد و با ترکیبی از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی گام به این رویداد گذاشته است. 

علی رحیمی كازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین كبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، كیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا كاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اكبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازی‌ها هستند.

محسن كرباسچی (سرپرست)، رافائل كاستیو (سرمربی)، مجید رحیمی‌زاده (مربی) و علی بخشی (ماسور) نیز کادر تیم ملی هندبال را تشکیل می‌دهند.

ایران که در گروه A بازی‌های کشورهای اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه است، در دومین بازی خود روز یکشنبه به مصاف مالدیو می‌رود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو خواهد داشت.

در گروه B هم عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.

پایان کار دو اتلون ایران در بازی‌های همبستگی

پایان کار ورزشکاران دو اتلون ایران در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۱۲:۲۱

دختران دو اتلون ایران به مقام‌های ششم، هفتم و هشتم  رسیدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، صبح امروز ۲۳ آبان سه ملی‌پوش دواتلون زنان ایران شامل ریحانه خاتونی، حدیث نصر آزادانی و فائزه عابدینی‌نژاد از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.

در بخش نخست رقابت‌ها و طی دویدن ۵ کیلومتر، حدیث نصر آزادانی در رتبه ششم، فائزه عابدینی هفتم و ریحانه خاتونی نهم قرار گرفتند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، جایگاه‌های پنجم (حدیث)، هفتم (فائزه) و هشتم (ریحانه) را به دست آوردند.

در بخش پایانی مسابقه و دویدن پایانی ۲.۵ کیلومتر، سه نماینده ایران در رده‌های ششم، هفتم و هشتم به خط پایان رسیدند.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از ترکیه، ازبکستان و مراکش مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

ملی پوش دو اتلون ورزشکار زن ورزشکار ایرانی ریحانه خاتونی حدیث نصر آزادانی فائزه عابدینی‌نژاد
