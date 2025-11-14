زنده از عربستان| شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر

شکست تیم هندبال ایران مقابل قطر

تیم ملی هندبال ایران بازی‌های کشورهای اسلامی را با شکست آغاز کرد.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی هندبال از ساعت ١٠/٣٠ امروز (جمعه به وقت تهران) در اولین دیدار خود در بازی‌های کشورهای اسلامی برابر قطر قرار گرفت و با نتیجه ٣٩ بر ٢٣ شکست خورد.

نیمه اول این دیدار با نتیجه ٢۴ بر ١٠ به سود قطر به پایان رسید.

رافائل کاستیلو که از سال گذشته کار آماده سازی تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2026 آغاز کرده، در بازی‌های کشورهای اسلامی لژیونرهای هندبال ایران را در اختیار ندارد و با ترکیبی از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی گام به این رویداد گذاشته است.

علی رحیمی كازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین كبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، كیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا كاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اكبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازی‌ها هستند.

محسن كرباسچی (سرپرست)، رافائل كاستیو (سرمربی)، مجید رحیمی‌زاده (مربی) و علی بخشی (ماسور) نیز کادر تیم ملی هندبال را تشکیل می‌دهند.

ایران که در گروه A بازی‌های کشورهای اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه است، در دومین بازی خود روز یکشنبه به مصاف مالدیو می‌رود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو خواهد داشت.

در گروه B هم عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.